Коллекция Русского музея ежегодно пополняется на 1,5-2 тыс. экспонатов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Государственный Русский музей ежегодно пополняет свою коллекцию на 1,5-2 тыс. экспонатов за счет приобретений и даров. Об этом во вторник сообщил директор Русского музея Владимир Гусев на пресс-конференции в ТАСС.

"Когда музей открылся [в 1898 году], в нем было около двух тысяч экспонатов. Сегодня это самая большая в России и в мире коллекция российского национального изобразительного искусства - намного больше 400 тыс. произведений. Ежегодно она пополняется на 1,5-2 тыс. экспонатов. Это дары и приобретения", - сказал Гусев.

В числе последних крупных поступлений он назвал коллекцию русского авангарда, в которую входят 118 произведений Казимира Малевича. Она передана музею в 2017 году из собрания Нины Суетиной - дочери художника Николая Суетина. В 2019 году музей получил более 200 произведений Союза художников ХХ века.

Русский музей - первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства. Решение о его основании было принято Александром III, но указ об учреждении музея был подписан уже после его смерти - 25 апреля 1895 года. Николай назвал новое учреждение в честь отца - "Русский музей императора Александра III".

Торжественное открытие Русского музея для посетителей состоялось 19 (7) марта 1898 года. Основой его собрания стали произведения искусства, переданные из Зимнего, Гатчинского и Александровского дворцов, из Эрмитажа и Академии художеств, а также из собраний частных коллекционеров, переданные музею в дар. Сейчас коллекция Русского музея включает около 400 тыс. экспонатов, она охватывает все исторические периоды, виды и жанры русского искусства, его основные направления и школы с Х по ХХI век.