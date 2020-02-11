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Светлана Сурганова представила автобиографическую книгу "Все сначала!"

В основу книги легли личные дневники, которые певица ведет более 30 лет

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Лидер группы "Сурганова и Оркестр" Светлана Сурганова представила во вторник автобиографию "Все сначала!", в основу которой легли ее дневниковые записи.

"Сначала была идея проанализировать несметное количество данных за эти годы интервью и сделать какую-то выжимку из них, но этого было недостаточно. К этому присоединилась идея дневниковых записей. Конечно, мало кто отваживается, будучи еще в здравии, живым, молодым, на такую смелость - обнародовать дневниковые записи. Но мне за них не стыдно. Это мои рефлексии, впечатления о тех людях и событиях, которые меня сформировали", - рассказала Сурганова во вторник на пресс-конференции в ТАСС.

Помимо личных дневников, которые певица ведет более 30 лет, в книгу вошла история семьи Лии Давыдовны Сургановой - приемной матери артистки. Сурганова вспоминает, как стала частью этой семьи, как благодаря соседям попала в музыкальную школу и самостоятельно выбрала скрипку. "Кажется, я увидела по телевизору, как играет Ойстрах или Коган, и меня очаровал этот инструмент", - вспомнила она. От классики Сурганова перешла к року. Период работы в группе "Ночные снайперы" и расставание скрипачки с коллективом подробно описаны в книге.

Автобиография завершается 2003 годом - созданием группы "Сурганова и Оркестр", "потом начинается новая история", отметила певица. "Думаю, что этому отрезку времени надо посвятить отдельную книгу. Поэтому я в конце пишу: "Продолжение следует", - заметила Сурганова.

Певица призналась, что на полтора года задержала выход книги. "В качестве самооправдания могу сказать, что у нас была серьезная подготовка к юбилейным концертам - 15-летию группы и моему полтиннику", - пояснила она.

Автобиография вышла в электронном формате. "Посмотрим, как пойдет чтение на цифровых носителях, и если мы убедимся, что это интересно людям, мы сможем выпустить и в бумажном формате", - отметила музыкант. Продажи в интернете начались 5 февраля и уже превысили 2 тыс. скачиваний.

О Сургановой

Светлана Сурганова - скрипачка, певица, поэт. Параллельно с занятиями музыкой получила медицинскую специальность - сначала в медучилище, а затем в Санкт-Петербургской педиатрической академии. В 1993 году Сурганова вместе с Дианой Арбениной создала акустический дуэт "Ночные снайперы", позднее расширенный до электрической рок-группы. Коллектив записал ряд успешных пластинок, но в конце 2002 года Сурганова была вынуждена покинуть его по просьбе Арбениной.

В 2003 году Сурганова собрала собственную группу "Сурганова и Оркестр". В основе репертуара - песни, написанные самой Сургановой, а также композиции на стихи классических и современных поэтов. В числе самых известных - "Апрельская", "Ты", "Мураками".

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