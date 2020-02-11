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Русский музей выставит в Кемерове картину "Святая Русь", которую не мог вывозить 30 лет

Специалисты устранили деформацию холста, удалили с поверхности живописи последствия старых реставраций

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Одной из первых выставок Русского музея в создаваемом филиале в Кемерове будет показ картины Михаила Нестерова "Святая Русь", которую музей более 30 лет не мог перемещать из-за ее критического состояния, но отреставрировал в 2019 году. Об этом сообщила заместитель директора Русского музея Евгения Петрова на пресс-конференции в ТАСС во вторник.

"Там должна быть выставка "Святая Русь", это картина Михаила Нестерова, которую недавно отреставрировали. Мы хотим показать именно так, как показывали это у себя - с процессом реставрации, какой картина была до и после реставрации, само произведение. Мы думаем, что это будет интересно", - сказала Петрова.

Картина "Святая Русь" 1907 года считается одним из главных живописных произведений Серебряного века. Действие картины происходит на фоне северного зимнего пейзажа: к Христу, окруженному наиболее почитаемыми на Руси святыми заступниками - Николаем, Сергием и Георгием, пришли богомольцы. "Святая Русь" была показана широкой публике на персональной выставке художника в 1907 году в Петербурге, она понравилась императору Николаю II, в 1909 году ее отправили на международную выставку в Мюнхен, где она получила золотую медаль первой степени и была воспроизведена во многих зарубежных изданиях. В 1921 году "Святую Русь" передали в Русский музей.

От времени на поверхности холста появились трещины, основа провисла, отслаивался красочный слой. "30 лет картина была невыездной, ее не перемещали даже внутри музея", - уточнили ТАСС в пресс-службе Русского музея. Реставраторы в течение полугода работали над полотном - они укрепили красочный слой, устранили деформацию холста, удалили с поверхности живописи последствия старых реставраций - остался только авторский слой.

Филиал Русского музея в Кемерове создается в составе культурно-образовательного и музейного комплекса, который власти Кемеровской области планируют построить к 2021 году, когда в регионе будет отмечаться 300-летие со дня промышленного освоения Кузбасса. Проект предполагает строительство филиала Мариинского театра площадью 22 тыс. кв. м, филиала Государственного Русского музея площадью 7 тыс. кв. м, а также площади торжеств 300-летия Кузбасса. Театрально-концертный и музейно-выставочный комплекс будет размещен на Искитимской набережной Кемерова - центральной видовой площадке города.

Теги
РоссияКемеровская область
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Музей в 2019 году получил более 200 произведений Союза художников ХХ века
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