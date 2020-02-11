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Ленты "Дылда" и "Холоп" выдвинуты на премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Всего в шорт-лист премии вошли 32 проекта

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объявила шорт-лист своей премии, в который вошли 32 проекта. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе.

"Продюсеры, входящие в состав жюри VIII премии АПКиТ, в первом туре голосования определили ее номинантов. Из более чем 400 проектов, чья премьера состоялась в минувшем году на федеральных каналах, видеосервисах и в кинотеатрах, они выбрали 32. Борьба за победу развернется в 22 номинациях", - отметили в Ассоциации.

На премию в престижной номинации "Лучший полнометражный художественный фильм" претендуют фильмы "Дылда" Кантемира Балагова и две ленты Клима Шипенко "Холоп" и "Текст". В номинации "Лучший сериал" (до 24 серий) в финал вышли проекты "Ростов" (НТВ), "Шифр" (Первый канал), "Эпидемия" (платформа Premier). В категории "Лучший комедийный сериал" представлены "Дылды" (СТС), "Жуки" (ТНТ", "Мылодрама" ("Пятница!"). В номинации "Лучший анимационный сериал" в шорт-лист включены "Маша и Медведь", "Три кота" и "Фиксики". За право считаться "Лучшей режиссерской работой" будут бороться "Гоголь" Егора Баранова (ТВ-3), "Отчим" Сергея Гинзбурга (Первый канал), "Шторм" Бориса Хлебникова (платформа Start) и "Эпидемия" (платформа Premier). В номинации "Лучшая докудрама" на победу претендуют "Польский след" ("Звезда"), "Рюриковичи" (Первый канал), "Страна Советов. Забытые вожди" (Первый канал).

О премии

Премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения проводится ежегодно с 2013 года. Она присуждается кино- и телепроектам на основании экспертной оценки продюсеров, отмечает представителей индустрии, чья работа внесла значительный вклад в российский кинематограф и его развитие.

По условиям премии, в состязании принимают участие проекты, которые впервые вышли в телевизионном эфире в 2019 году на федеральных телеканалах, входящих в первый и второй мультиплекс цифрового телевидения России, а также на видеосервисах онлайн-премьер на территории РФ. В номинации "Лучший полнометражный художественный фильм" представлены картины со стартом проката в минувшем календарном году более чем на 100 киноэкранах.

VIII церемония вручения премии состоится 24 марта в Центре международной торговли.

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