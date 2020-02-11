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Первая ярмарка современного искусства Art Russia объединит 80 художников и галерей

Она пройдет в Гостином дворе с 20 по 23 февраля

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Первая ярмарка современного искусства Art Russia пройдет в Москве с 20 по 23 февраля. Она объединит 15 ведущих галерей и 65 художников из России, Франции, Америки и других стран, сообщает корпорация "Синергия".

"Первая ярмарка современного искусства Art Russia, в рамках которой состоится международный Арт-форум, пройдет в Гостином дворе с 20 по 23 февраля. На участие в проекте было подано более 4 тыс. заявок, из которых отбор прошли 80 художников и галерей. На мероприятии представят свои работы не только художники из России, но и Франции, Германии, Америки и Монако", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках фестиваля правнук известного художника и одного из родоначальников импрессионизма Камиля Писсарро Иоахим Писсарро расскажет, как стать успешным художником XXI веке. Также на форуме выступит ирландский художник Кевин Эбощ, прославившийся фотографиями "картофеля", которые были проданы за €1 млн.

"В списке приглашенных художников ярмарки - нео-экспрессионист Иннокентий Баранов, чьи картины можно увидеть в коллекциях Билла Клинтона и Герхарда Шредера; Alla Smirnoff - французско-российская художница, член Maison des Artistes Франции, работы которой находятся в музеях Лондона и в частных коллекциях России, Люксембурга, Франции, а также Вика Вейсбрут - известная отечественная художница, нарисовавшая для ярмарки креативную арт - фотозону в стиле поп-арт", - говорится в сообщении.

Еще одной темой фестиваля станет мир моды. Независимый арт-консультант и куратор Louis Vuitton Moёt Hennessy по всем арт-проектам и коллаборациям Эрве Микаэлоф выступит в панельной дискуссии "Инсайты индустрии. Разбор кейсов коллабораций между брендами и художниками".

Также специальным проектом ярмарки Art Russia стал конкурс современного короткометражного российского кино об искусстве ART RUSSIA FILM. Фильм победителя будет показан 19 февраля 2020 года в киноцентре "Октябрь". Всего ярмарка Art Russia соберет 15 ведущих галерей, более 65 художников, а также 45 российских и международных экспертов в арт-среде, среди которых известные искусствоведы, художники и коллекционеры.

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