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Картину Дэвида Хокни "Всплеск" продали в Лондоне почти за $30 млн

Картину в последний раз выставляли на продажу в 2006 году, тогда заплаченная за нее сумма оказалась в восемь раз ниже

ЛОНДОН, 11 февраля. /ТАСС/. Картина английского художника Дэвида Хокни "Всплеск" (The Splash) ушла с молотка в британской столице за £23,1 млн фунтов ($29,8 млн). Об этом говорится в сообщении аукционного дома Sotheby’s, который провел во вторник торги предметами современного искусства.

Написанная в 1966 году картина последний раз выставлялась на продажу в 2006 году. Тогда заплаченная за нее сумма оказалась в восемь раз ниже сегодняшней.

Всего же родившийся в 1937 году художник создал три картины в стиле поп-арта, на которых изобразил всплеск воды в бассейне, расположенном перед современным домом где-то в Калифорнии. Помимо реализованного во вторник на торгах в Лондоне полотна, это "Маленький всплеск", который был написан в 1966 году и находится в частной коллекции, и "Большой всплеск". Последняя картина, как следует из ее названия, стала самой крупной в серии упомянутых работ (242,5 см на 243,9 см). Она была создана в 1967 году и является частью экспозиции британской галереи "Тейт".

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Великобритания
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