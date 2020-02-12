Зимний фестиваль искусств Башмета покажет в Сочи классику, джаз и драму

СОЧИ, 12 февраля. /ТАСС/. Концерты академической музыки, спектакли, этнический, балетный, оперный и джазовые вечера вошли в программу XIII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Фестиваль пройдет с 12 по 23 февраля, сообщила пресс-служба Русского концертного агентства, которое является организатором фестиваля.

"Сочинский фестиваль такой насыщенный и разнообразный по каждому дню, что выделить что-то одно и сказать, что в другие дни происходит что-то не такое интересное, невозможно, - подчеркнул в беседе с журналистами генеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко. - Мы стараемся показать максимально достойное и при этом необычное во всех жанрах, которые мы заявляем на фестивале".

Новинками в программе станут гала-концерт оперных звезд (19 февраля) и концерт музыки барокко (21 февраля). В традиционном этническом вечере на этот раз примет участие исполнительница Сона Йобартех из Гамбии, играющая на инструменте под названием кора (14 февраля). На джазовом концерте 20 февраля выступит пятикратный номинант премии "Грэмми", американский пианист Кристиан Сэндс со своим трио, а балетный вечер 16 февраля будет представлен спектаклем Артура Пита The Mother по мотивам сказки "История одной матери" Ханса Кристиана Андерсена в исполнении примы-балерины Лондонского Королевского балета Натальи Осиповой и Джонатана Годдара.

Театральная ветвь фестиваля будет представлена постановкой "Не покидай свою планету" с участием Константина Хабенского и Юрия Башмета (12 февраля), спектаклем "Ван Гог. Письма к брату" с Евгением Мироновым (15 февраля) и хоровой оперой "Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском" Александра Чайковского (17 февраля), которая прозвучит в Сочи впервые. Премьерой фестиваля станет и музыкальная постановка "Женщины Сочи. Портрет" Эдуарда Боякова и Сергея Глазкова, которую 18 февраля представят Светлана Немоляева, Алика Смехова, Ольга Кабо, Алиса Гребенщикова и другие.

На гала-концерте закрытия фестиваля 23 февраля впервые прозвучат сочинения Оскара Бьянки, Тошио Хосокава, Николо Кампогранде, в исполнении которых примет участие маэстро Башмет.

В рамках Детского дня 22 февраля покажут спектакль Российского академического молодежного театра "Я хочу в школу", пройдут мастер-классы как для детей, так и для педагогов общеобразовательных школ города Сочи. Основную программу фестиваля дополнят музыкальная академия, лаборатория видео-арта, Школа молодых журналистов, пишущих о культуре. Помимо Зимнего театра, площадкой смотра станет Зал камерной и органной музыки, где пройдут Турнир Поэтов, "Бетховен-марафон", "Танцы с контрабасом" и Международный конкурс молодых композиторов.