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Российская премьера оперы Леонида Вайнштейна "Золушка" пройдет в "Геликоне"

Режиссером первой российской постановки стал Илья Ильин

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Московский музыкальный театр "Геликон-опера" в среду представит новый спектакль для детей и взрослых - "Золушку" Леонида Вайнштейна, сообщила пресс-служба театра.

"Всем известна фраза: "Для детей надо писать так же, как для взрослых, только еще лучше", но мало кто помнит, что это - перефразировка высказывания великого К. С. Станиславского, которая в оригинале звучит так: "Для детей нужно играть так же, как и для взрослых, только гораздо лучше, тоньше, культурнее и совершеннее". В "Геликон-опере" согласны с обеими формулировками, поэтому постановку "Золушки" готовит международная команда профессионалов, а в исполнении задействованы лучшие силы театра", - подчеркнули в театре.

Режиссер первой российской постановки Илья Ильин добавил, что его задачей было сделать ее интересной для зрителей всех возрастов. "Золушка" - очень красивая опера, настоящая сказка, действие которой может происходить в любое время, - привели его слова в пресс-службе. - Мы хотим, чтобы она была интересна не только детям, но и зрителям любого возраста. Наш спектакль предназначен для семейного просмотра". Художественным руководителем постановки стал генеральный директор "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, за музыкальную часть отвечает народный артист Азербайджана Ялчин Адигезалов.

Мировая премьера "Золушки" Вайнштейна (1945-1994), написанной по мотивам одноименной сказки Шарля Перро, состоялась в Баку на сцене Азербайджанского академического театра оперы и балета в 1985 году. Кроме традиционных героев сказки - Золушки, Принца, Мачехи, злых сестриц - в версии Вайнштейна зрители увидят оживающие предметы: Тетушку Метлу, Дядюшку Утюга и Отважного Чайника. Премьерная серия продлится до 16 февраля.

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