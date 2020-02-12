Центр эмиграции планируется создать в усадьбе последнего предводителя владимирских дворян

ВЛАДИМИР, 12 февраля. /ТАСС/. Концепция развития усадьбы последнего предводителя владимирского дворянства Владимира Храповицкого в Муромцеве Владимирской области предполагает создание Центра русской эмиграции. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Архитектурно-парковый комплекс Владимира Храповицкого в Муромцеве создавался в 1884-1910 годах, он включал в себя около 70 построек и после национализации использовался под различные нужды. В 2016 году вошел в состав Владимиро-Суздальского музея-заповедника, сейчас большинство его помещений нуждаются в реставрации, здание главного замка находится в руинированном состоянии.

"Муромцево - это одна из последних дворянских усадеб, построенных в России до революции с таким размахом и настолько технически оснащенных, ее последние владельцы умерли в эмиграции. Сегодня эта усадьба имеет шансы стать тем центром, куда смогут приезжать представители Русского мира, общаться друг с другом, где мы можем проводить литературные встречи, концерты, конференции, презентации интересных проектов, книг, показывать как мы храним память о Русском зарубежье не только в Москве, но и в провинции. Мы говорим о том, что сегодня еще есть возможность получить в дар, сохранить иным способом наследие русской эмиграции", - сказала она, отметив, что сроки реализации проекта находятся в стадии обсуждения.

Кроме того, в планах музейщиков восстановление гостевого дома, который был построен при Владимире Храповицком, однако позже разрушился, это здание могло бы взять на себя функции визит-центра. Концепция развития Муромцева предполагает создание целого комплекса экспозиций и фондохранилищ. Одной из ключевых выставок станет посвященный землякам-эмигрантам зал с лиричным названием "Пыль чужих дорог".

"В главном здании мы предполагаем воссоздать усадебный быт периода на рубеже XIX - начала XX века, сохранились фотографии некоторых интерьеров, вещи. Мы хотим также рассказать о самых выдающихся представителях владимирской эмиграции, потому что комплекс вещей по этой теме нами собран за последние пять лет очень серьезный. Эта экспозиция позволит рассказывать детям об очень непростом историческом периоде начала XX века. Главная цель - показать, что ничего страшнее гражданской междоусобной войны в истории государства нет и быть не может", - сказала Мельникова, отметив, что второй задачей экспозиции станет показ единства русской культуры, науки и жизни независимо от нахождения по разные стороны границы.

Представленные предметы будут связаны с именами Ивана Шмелева, Марины Цветаевой, Владимира Зворыкина, Константина Бальмонта, членов императорской семьи, руководителей и участников Белого движения. Сейчас в здании конного двора на территории усадьбы первых экскурсантов уже встречают сотрудники музея-заповедника, там открыты два выставочных зала на постоянной основе. Планируется восстановить ряд объектов, связанных с увлечениями Владимира Храповицкого - возродить конюшню и открыть экспозицию ретро-автомобилей, здесь музей готов активно сотрудничать с частными коллекционерами.

Об усадьбе

Усадьба в Муромцеве строилась по проекту архитектора Петра Бойцова. Главный усадебный дом построен в стиле старинного французского замка эпохи поздней готики, позже к нему была пристроена башня в стиле английской готики, его прототипом считается замок Балморал в Шотландии, - резиденция британских монархов. Особым украшением Муромцева стал огромный парк, устроенный с использованием традиционных элементов французского, английского и итальянского паркостроения, в основу которого была положена сложная система гидротехнических сооружений. На территории усадьбы действовала железная дорога, телеграф и телефон.

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - один из ведущих федеральных музеев, основан в 1958 году. Музей объединяет 65 памятников архитектуры в трех городах: Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, двух селах: Боголюбове и Кидекше, а также в поселке Муромцево. Он занимает ведущее место среди музеев Золотого кольца России: по статистике, на него приходится 40-45% от общего количества всех посещений. Собрание музея включает в себя свыше 400 тыс. предметов основного фонда.