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"Мелодия" представила диск с вокальными циклами композитора Александра Чайковского

Альбом доступен в Apple Music и на других цифровых площадках

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" представила диск "Вокальные циклы" советского и российского композитора Александра Чайковского, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании.

"Вокальные циклы Александра Чайковского записаны с участием ведущих представителей вокального искусства нового поколения: солистки академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Натальи Петрожицкой, солистки Михайловского театра Олеси Петровой и солиста Большого театра, заслуженного артиста России Петра Мигунова. В ансамбле с певцами - признанный мастер-исполнитель современной академической музыки, заслуженный артист России Алексей Гориболь", - отметили в пресс-службе.

В "Мелодии" добавили, что диск отражает полувековой путь развития песенно-романсового творчества композитора. "Юношеский, написанный в консерваторские годы цикл "Французские песни-баллады" (в переводе Ильи Эренбурга), "Вокальный цикл на стихи русских поэтов" (А. Блока, И. Бродского, С. Есенина, Б. Ахмадулиной) 1990-х годов, посвященный выдающейся певице Ольге Бородиной, и вокальный цикл "К жене" на слова диссиденствующего ленинградца, наследника обэриутов Олега Григорьева (2006) - авторская индивидуальность Чайковского, более известного операми, симфониями и инструментальными концертами, здесь оборачивается иной, лирико-психологической гранью", - уточнили в компании.

Альбом доступен в Apple Music и на других цифровых площадках.

Александр Чайковский - один из ведущих представителей отечественного композиторского искусства послевоенного поколения. Профессор Московской и Санкт-Петербургской консерваторий, художественный руководитель Московской государственной академической филармонии, член жюри престижных композиторских конкурсов - он успешно совмещает музыкально-общественную деятельность с активной композиторской работой в широком спектре жанров.

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