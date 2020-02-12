Президентом Московского камерного хора назначен его основатель Владимир Минин

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Народный артист СССР, основатель и бывший художественный руководитель Московского государственного академического камерного хора Владимир Минин назначен президентом хора. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"В прошлом году, когда Владимиру Николаевичу [Минину] исполнилось 90 лет, он посчитал, что ему пора отойти от активной творческой деятельности и дать дорогу молодым <...>, тогда было принято решение, что художественное руководство коллективом будет передано в руки молодого Тимофея Гольберга, с которым он справлялся. Но, на мой взгляд, хор Минина без Минина - немного странная конструкция, поэтому после долгих переговоров были внесены изменения в устав учреждения, введена должность президента хора, который имеет влияние и на директора, и на худрука, и Владимир Николаевич вернулся в родные стены уже в качестве президента хора", - сказал Кибовский.

Он добавил, что, несмотря на возраст (Минину в январе исполнился 91 год), его понимание современности, аудитории, вызовов времени в отношении культуры и искусства гораздо глубже, чем у многих молодых руководителей.

"Я думаю, что взгляд немного сверху всегда более свободен и широк, чем когда ты "месишь это тесто", он позволяет направлять", - отметил, со своей стороны, Владимир Минин.

Владимир Минин родился 10 января 1929 года в Ленинграде, во второй половине 1930-х годов учился в хоровом училище при Ленинградской капелле (ныне - Хоровое училище имени М.И. Глинки при Государственной академической капелле Санкт-Петербурга), затем окончил Московское хоровое училище (ныне - Академия хорового искусства имени В.С. Попова), дирижерско-хоровой факультет и аспирантуру Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. В разные периоды он работал с Государственным академическим хором СССР (ныне - Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова), Ансамблем песни и пляски Северной группы войск Советской армии в Польше, Государственной академической хоровой капеллой "Дойна" Молдавской государственной филармонии, занимался преподавательской деятельностью. В сентябре 1971 года Минин создал Камерный хор из студентов и педагогов Института имени Гнесиных, первый концерт коллектива состоялся в апреле 1972 года.