МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Парфюмеры восстановили любимый аромат Анны Ахматовой для выставки живописца, художника театра, иллюстратора Юрия Анненкова, которая открывается в Музее русского импрессионизма 13 февраля и где представлен портрет поэтессы. Об этом журналистам в среду сообщила директор музея Юлия Петрова.

"Каждый раз нам хочется, чтобы на выставке была атмосфера, чтобы история, которую мы рассказываем, была цельной, запоминающейся. Чтобы нам удалось охватить все чувства нашего зрителя, мы апеллируем и к визуальному опыту, и к опыту аудио. Опять на экспозиции будут звучать стихи, опять, конечно, мы сопровождаем ряд произведений ароматами. Удивительная работа была проведена парфюмерами и нашими сотрудниками по восстановлению любимого аромата Анны Ахматовой, который она называла "духи моей молодости", - рассказала Петрова.

Выставка "Юрий Анненков. Революция за дверью" продлится до 24 мая 2020 года. Творчество художника впервые представлено в таком объеме: более 100 произведений живописи, графических портретов и эскизов к постановкам из ведущих музеев и частных собраний России и Франции. В Россию впервые привезли работы Анненкова из парижского Центра Помпиду. Помимо портрета Ахматовой, в экспозиции можно увидеть портреты Всеволода Мейерхольда, Льва Троцкого и других деятелей в области культуры и политики.