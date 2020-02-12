Aerosmith отметит 50-летие концертом в Москве

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Американская рок-группа Aerosmith выступит в Москве 30 июля в рамках европейского турне в честь своего 50-летия. Об этом сообщила в среду пресс-служба организатора шоу - компании SAV Entertainment.

"Одна из самых успешных рок-групп за всю историю жанра празднует свое 50-летие масштабным европейским туром. 30 июля Aerosmith выступят на стадионе "ВТБ-Арена", - сообщили организаторы. Всего в рамках юбилейных гастролей Aerosmith ждут в 14 европейских странах. Турне стартует 13 июня в Италии и завершится в России, согласно графику на сайте группы.

Последнее выступление рокеров в Москве состоялось весной 2017 года в рамках турне Aero-Vederci Baby! (симбиоз названия коллектива и итальянского слова arrivederci, означающего в переводе "до свидания"), которое позиционировалось как прощальное.

Группа Aerosmith была создана в 1970 году Стивеном Талларико (Тайлер), Джо Перри и Томом Хэмилтоном, позже к ним присоединились гитарист Брэд Уитфорд и барабанщик Джо Крамер. В 1973 году рокеры записали свой дебютный одноименный альбом. За 50 лет своего существования Aerosmith выпустили 15 альбомов, которые были проданы суммарным тиражом более 150 млн копий по всему миру. Последний диск Music from Another Dimension! увидел свет в 2012 году.

Группа является обладателем четырех премий "Грэмми". Она оказала сильное влияние на развитие разных музыкальных направлений, сочетая в своем творчестве элементы хард-рока, хеви-метала, поп-музыки, глэма и блюза. В 2001 году члены группы были включены в "Зал славы рок-н-ролла", а журнал Rolling Stone и телеканал VH1 внесли их в список 100 величайших музыкантов всех времен (100 Greatest Artists of All Time).