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В Москве открывается выставка работ Анненкова

Она продлится до 24 мая

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Выставка "Юрий Анненков. Революция за дверью", посвященная знаменитому портретисту, иллюстратору поэмы "Двенадцать" Александра Блока и художнику театра, открывается в Музее русского импрессионизма 13 февраля и продлится до 24 мая. Экспозицию дополнят интерактивные элементы - тактильные макеты, аудиозаписи, а также любимые ароматы героев картин художника, рассказали организаторы на пресс-конференции в среду.

"Больше года шла работа над собранием этой выставки, над ее концепцией. Мы обсуждали разные варианты представления Юрия Анненкова как такого особенного, необычного, яркого, и остановились на том проекте, который представляем сегодня", - сообщила директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.

Она добавила, что выставка Анненкова продолжает в музее серию выставок, посвященных авангарду. Ранее прошли выставки "Импрессионизм в авангарде", "Давид Бурлюк. Слово мне!" и другие. "Тема авангарда позволяет смелость, позволяет определенную агрессию в работе с ним, позволяет активность куратора. И выставка, мне кажется, произведет <...> впечатление не только подбором произведений, но и оформлением экспозиции", - отметила Петрова.

По ее словам, организаторы выставки постарались создать особую атмосферу, цельную историю. Каждый раздел дополняют интерактивные элементы: объемный макет, повторяющий сценографию самого известного спектакля художника "Газ" в Большом театре. Ряд портретов сопровождается любимыми ароматами их героев, например, портреты Анны Ахматовой и Айседоры Дункан. Также в экспозиции есть тактильные станции по мотивам картин, аудиозаписи сказок Корнея Чуковского в авторском исполнении. Традиционно запланирована просветительская программа для детей и взрослых.

Впервые в России

"Почему мы озаглавили данную экспозицию "Юрий Анненков. Революция за дверью" - мы обратились к оригинальному названию "Повести о пустяках". Это очень интересное автобиографическое произведение Юрия Павловича Анненкова, которое было опубликовано в 1934 году в Берлине. И изначально название его на французском языке звучало в переводе как "Революция за дверью", - рассказала куратор выставки Анастасия Винокурова, ведущий специалист выставочного отдела Музея русского импрессионизма.

По ее словам, это произведение позволяет больше понять о художнике, об энергии того сложного периода. "Он жил, он творил в то время, когда революция действительно была "за дверью". За дверью мастерской, за дверью квартиры", - добавила куратор выставки.

Прочтение этого произведения и дало импульс организаторам для созданий такой экспозиции. "Через произведения нам хотелось передать энергию времени до революции, периода Гражданской войны. Но название "Революция за дверью" имеет и другое символическое содержание - в 1924 году Юрий Павлович покидает советскую Россию, уезжает во Францию. То есть он уезжает и фактически оставляет революцию, Гражданскую войну, все те тяготы и невзгоды "за дверью", - отметила Винокурова.

Организаторы отмечают, что творчество художника впервые представлено в таком объеме: более 100 произведений живописи, графических портретов и эскизов к постановкам из ведущих музеев и частных собраний России и Франции. Впервые будут показаны произведения из собрания Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже, созданные мастером в эмиграции и ранее не выставлявшиеся в России.

Также в состав экспозиции войдут работы из Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина, Бахрушинского музея, фонда V-A-C и других музеев и частных коллекций.

Экспозиция покажет наиболее значимые направления творчества Анненкова в России и после его отъезда во Францию в 1924 году. Среди известных произведений, представленных на выставке: "Вид на Пантеон из Люксембургского сада", "Лес. Июнь", "Портрет Федора Комиссаржевского", "Портрет неизвестной в зеленом на фоне Эйфелевой башни" и многие другие.

Кроме иллюстрированного каталога, к открытию выставки Музей русского импрессионизма издаст первую монографию, посвященную творчеству Анненкова, написанную крупнейшим исследователем его художественного наследия Ириной Обуховой-Зелиньской. Научным консультантом выставки выступает Анна Дьяконицына, старший научный сотрудник отдела живописи второй половины ХХ века Третьяковской галереи.

О художнике

Анненков - русский живописец и график, художник театра и кино, книжный иллюстратор. В 1911 году Анненков отправился в Париж, где продолжил обучение в мастерских Валлотона и Дени. В 1913 году художник впервые выставил кубистические пейзажи. После возвращения из Франции Анненков активно работал в театре. Он оформил около 50 спектаклей для сцен Петербурга и Москвы, работал над созданием декораций театра "Кривое зеркало", где применил новаторские, экспрессионистские идеи.

Расцвет творчества Анненкова приходится на послереволюционные годы. Вершиной его графического искусства стала серия иллюстраций к третьему изданию поэмы Блока "Двенадцать" (1918). Помимо этого, Анненков прославился серией живописных и графических портретов деятелей культуры 1910-1920-х годов: Анны Ахматовой, Велимира Хлебникова, Сергея Есенина, Владислава Ходасевича.

В 1924 году уехал из России. Поселился в Париже и приобрел широкую известность как художник театра и кино. Оформил свыше 100 спектаклей и создал эскизы костюмов и декораций к более чем 50 кинофильмам. За постановку фильма "Мадам де" Оффюльса был номинирован на премию "Оскар" Американской кинематографической академии.

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