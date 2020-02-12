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Пять томов российской театральной энциклопедии выйдут в 2023 году

Она посвящена театрам XXI века и их раннему наследию

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Пять томов российской театральной энциклопедии, посвященной театрам XXI века и их раннему наследию, выйдут в 2023 году. Об этом во вторник сообщил секретарь Союза театральных деятелей РФ, куратор проекта, доктор искусствоведения Дмитрий Трубочкин.

"Мы выпускаем первый том в мае 2020 года. <...> В мае 2021 года второй том, в мае 2023 года - третий. Попутно будет вестись работа по двум томам, связанным с наследием, и, таким образом, к концу 2023 года мы выпустим все пять томов, а к середине 2022 у нас будет три тома "Театр России XXI век", - сказал он.

По его словам, первоначально запуск был запланирован на конец 2019 года, но он был перенесен.

Предыдущая театральная энциклопедия в шести томах вышла в 1960-е годы, она охватывала театр от истоков и до середины XX века. Сейчас выпуском энциклопедии занимается СТД РФ в сотрудничестве с Большой советской энциклопедией при поддержке Министерства культуры России и Роспечати.

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Россия
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