Проект фондохранилища Новгородского музея-заповедника создадут до начала 2021 года

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 февраля. /ТАСС/. Проект для создания современного фондохранилища "Новгородского государственного объединенного музея-заповедника", организацию которого поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, предложив назвать его именем академика Валентина Янина, рассчитывают подготовить до начала 2021 года. Об этом сообщил в среду журналистам губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"Деньги на проектно-сметную документацию [создания фондохранилища "Новгородского государственного объединенного музея-заповедника] правительство дает. В этом году, может быть, в начале следующего [года], проект появится уже, полноценный проект у музея, а дальше начнется финансирование строительства", - сказал Никитин.

Во вторник Мишустин посетил Новгородский Кремль - один из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России XV-XVII веков и в ходе визита поддержал идею создания фондохранилища "Новгородского государственного объединенного музея-заповедника". Мишустин также сообщил о возможности выделения дополнительных средств из бюджета на строительство и оснащение фондохранилища, согласившись, что исторические ценности новгородского музея должны храниться в более современных условиях.

Назвать будущий объект премьер-министр РФ предложил в честь советского и российского ученого, крупнейшего исследователя Новгородской Руси и берестяных грамот академика Валентина Янина. Он умер 2 февраля 2020 года в Москве, не дожив четырех дней до 91 года, похоронен на Рождественском кладбище в Великом Новгороде.