{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Проект фондохранилища Новгородского музея-заповедника создадут до начала 2021 года

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил назвать объект в честь крупнейшего исследователя Новгородской Руси и берестяных грамот академика Валентина Янина

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 февраля. /ТАСС/. Проект для создания современного фондохранилища "Новгородского государственного объединенного музея-заповедника", организацию которого поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, предложив назвать его именем академика Валентина Янина, рассчитывают подготовить до начала 2021 года. Об этом сообщил в среду журналистам губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"Деньги на проектно-сметную документацию [создания фондохранилища "Новгородского государственного объединенного музея-заповедника] правительство дает. В этом году, может быть, в начале следующего [года], проект появится уже, полноценный проект у музея, а дальше начнется финансирование строительства", - сказал Никитин.

Во вторник Мишустин посетил Новгородский Кремль - один из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России XV-XVII веков и в ходе визита поддержал идею создания фондохранилища "Новгородского государственного объединенного музея-заповедника". Мишустин также сообщил о возможности выделения дополнительных средств из бюджета на строительство и оснащение фондохранилища, согласившись, что исторические ценности новгородского музея должны храниться в более современных условиях.

Назвать будущий объект премьер-министр РФ предложил в честь советского и российского ученого, крупнейшего исследователя Новгородской Руси и берестяных грамот академика Валентина Янина. Он умер 2 февраля 2020 года в Москве, не дожив четырех дней до 91 года, похоронен на Рождественском кладбище в Великом Новгороде.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская область
Реклама на ТАСС
Калягин призвал не путать свободу художественного замысла со вседозволенностью
Председатель Союза театральных деятелей России при этом отметил, что "в театре все может быть, кроме скуки и пошлости"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС