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Режиссер ленты "Калашников" признался, что продал дом ради выпуска фильма

Константин Буслов рассказал, что дом пока не выкупил, ждет сборов фильма

МОСКВА, 12 февраля./ТАСС/. Режиссер и продюсер Константин Буслов рассказал, что был вынужден продать дом, чтобы были средства на выпуск фильма "Калашников", приуроченного к 75-летию Великой Победы. Об этом он сообщил в среду на пресс-конференции.

"Картина была на грани остановки. Я не претендую на роль бедного художника из песни Пугачевой "Миллион алых роз". Был период, когда совсем не было финансирования, и съемочная группа могла разбежаться. Если бы мы заморозили проект, он бы закрылся или на неопределенный срок перенесся. У меня не было другого выхода, я продал дом и закрыл зарплаты людей", - сказал он.

Буслов добавил, что дом пока не выкупил, ждет сборов фильма. По его словам, в финансировании фильма на разных стадиях принимали участие различные организации. "Был создан организационный комитет при Министерстве промышленности и торговли РФ по празднованию столетия со дня рождения Михаила Тимофеевича  и картина стала одним из мероприятий. <...> Минкультуры выделил нам четверть бюджета. Были сбои в графике финансирования, все деньги, кроме субсидий Минкультуры были получены на возвратной основе. Подключился и концерн "Калашников", на финальной стадии - "Промсвязьбанк" и частные инвесторы", - поделился он.

Роли в картине исполнили Юрий Борисов, Ольга Лерман, Артур Смольянинов, Эльдар Калимулин, Виталий Хаев и другие. Как рассказал Борисов, при подготовке к роли он читал личные записи Калашникова, его биографии, встречался с людьми, которые работали с Калашниковым. "Мне рассказывали отрицательные отзывы, которые были мне важны, потому что мне хотелось сделать образ не только героическим, не кондовым. Хотел показать и комплексы, что-то плохое, что есть в каждом из нас", - сказал артист.

Премьера фильма состоится 15 февраля в Ижевске, а в Москве на больших экранах картину можно будет посмотреть 18 февраля. По словам режиссера, фильм будет также показан на Первом канале.

В основе картины судьба изобретателя Михаила Тимофеевича Калашникова, создателя 7,62-мм автомата Калашникова - АК-47. Конструктор-самоучка был командиром танка в 1941 году, позже получил ранение, после которого так и не сумел вернуться на фронт. Но бессрочный отпуск дал сержанту Калашникову возможность заняться тем, чем он грезил всю жизнь - созданием оружия. Фильм рассказывает о всех трудностях, с которыми сталкивался изобретатель знаменитого автомата, чтобы создать его в возрасте 28 лет.

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