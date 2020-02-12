В Русском музее открылась выставка, посвященная Александру III

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Выставка об императоре Александре III, созданная при участии 15 музеев, открылась в Михайловском замке в Санкт-Петербурге. Государственный Русский музей посвятил ее своему 125-летию и 175-летию со дня рождения императора, имя которого он носит.

"Мы открываем седьмую выставку, посвященную российским императорам. Мы рассказываем об Александре III - "императоре-миротворце", который также много сделал для русского искусства, и именно он хотел создать Русский музей. 2020-й - это год и 125-летия рождения музея и 175-летия Александра III, имя которого по сей день носит Русский музей. В подготовке выставки участвовали порядка 15 музеев", - рассказал перед открытием экспозиции директор Русского музея Владимир Гусев.

Выставка об Александре III размещена в нескольких залах Михайловского замка, она охватывает разные периоды жизни Александра, рассказывает о его деятельности, увлечениях, характере. В ней есть разделы, посвященные его коллекции художественных произведений из Аничкова дворца, путешествиям, русско-турецкой войне, крушению у станции Борки поезда, в котором ехала императорская семья, жизни при дворе Александра III, коронации императора и его кончине, религиозной живописи и русскому стилю в искусстве, который получил распространение при Александре III.

В экспозиции, помимо портретов, предметов одежды и личных вещей императора, показаны картины русских художников - Константина Савицкого, Василия Поленова, Николая Ге, Альберта Бенуа, скульптуры Марка Антокольского и Владимира Беклемишева, эскизы собора Воскресения Христова (Спаса на Крови) в Санкт-Петербурге, возведенного на месте смертельного ранения императора Александра II - отца Александра III. Всего на выставке представлено около 300 произведений живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства из музеев и архивов России.

"Российские императоры по учебникам истории долгое время представлялись некими плоскими черными силуэтами из театра теней. Все вы помните, как считалось: Павел I - самодур, Николай I - "Николай Палкин", про Александра III были свои истории. Когда мы начали открывать эти выставки, фигуры императоров, как будто в режиме 3D стали обретать объем и цвет, человеческий характер. В наших дворцах мы имеем возможность создавать такие масштабные выставки, которые позволяют открыть разные стороны личностей императоров, мы открываем их для себя и для зрителей как многогранных людей, которые много сделали для истории России", - отметил директор Русского музея.

Русский музей - первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства. Решение о его основании было принято Александром III, но указ об учреждении музея был подписан уже после его смерти - 25 апреля 1895 года. Николай II назвал новое учреждение в честь отца - "Русский музей императора Александра III". Коллекция Русского музея включает около 400 тыс. экспонатов, она охватывает все исторические периоды, виды и жанры русского искусства, его основные направления и школы с Х по ХХI век.