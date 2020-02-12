В Великом Новгороде за гран-при фестиваля-конкурса искусств поборются почти 500 артистов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 февраля. /ТАСС/. Фестиваль-конкурс искусств открылся в среду в Великом Новгороде, собрав почти 500 артистов из России, Италии и Эстонии. Победители смотра получат возможность представить свой город, регион или страну на международных днях искусств в Италии или Испании, сообщила в среду журналистам художественный руководитель мероприятия Жанна Байбакова.

Фестиваль-конкурс организован новгородскими властями совместно с представителями Италии. "В этом году собрались почти 500 человек, огромное количество [конкурсантов] из Москвы, Санкт-Петербурга, есть участники из Эстонии, Италии, фестиваль начинает расширяться. Возраст участников - от 4 до 86 лет. Будет присуждено пять гран-при, их обладатели будут представлять этим летом свой город, регион или страну на Международных днях искусств либо в Италии, либо в Испании, может быть, и в двух странах. Кроме этого, вручим серию премий на важнейшие европейские конкурсы по вокальному и музыкальному творчеству", - сказала она.

Байбакова добавила, что конкурсные прослушивания в Великом Новгороде продлятся до 15 февраля. Конкурсанты выступят в номинациях "Музыкальное и вокальное творчество" и "Хореографическое и театральное творчество".

Впервые фестиваль прошел в Великом Новгороде год назад. Его идея состоит в развитии дружеских отношений между артистами разных жанров и возрастов через универсальный язык искусства, знакомство артистов и зрителей с традициями других стран. "Года назад, когда мы проводили этот фестиваль первый раз, был очень хороший отклик от новгородцев, и мы договорились, что приложим все усилия, чтобы встретиться еще раз в Великом Новгороде. Этот фестиваль должен стать изюминкой", - сказал мэр города Сергей Бусурин.