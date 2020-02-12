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Волгоградские театры покажут спектакли в пяти регионах РФ по программе "Большие гастроли"

Они представят постановки "Чайка", "Захватывающие приключения Фунтика", "Палата бизнес-класса", "Цирк Шардам", Кот в сапогах" и другие

ВОЛГОГРАД, 12 февраля. /ТАСС/. Премьерные и лучшие спектакли покажут четыре волгоградских театра зрителям Татарстана, Дагестана, Чечни, Адыгеи и Самарской области в рамках федеральной программы "Большие гастроли-2020", сообщили в среду журналистам в комитете культуры Волгоградской области.

"В рамках "Больших гастролей" Волгоградский музыкально-драматический театр отправится в Адыгею, Волгоградский молодежный театр - в Самарскую область, театр юного зрителя - в Татарстан и областной театр кукол - в Грозный и Махачкалу", - сказала представитель комитета культуры региона.

Она отметила, что в Волгограде в течение года состоятся обменные гастроли театров регионов, куда отправятся волгоградские артисты.

Представитель областного комитета культуры уточнила, что Волгоградский молодежный театр представит "Чайку" и "Захватывающие приключения Фунтика", Волгоградский музыкально-драматический театр покажет "Палату бизнес-класса", "Однажды в Малиновке" и "Кота в сапогах". Волгоградский театр юного зрителя - "Цирк Шардам", "Вверх тормашками", "Как выдать маму замуж" и другие спектакли, областной театр кукол порадует маленьких зрителей тремя премьерами сезона: "Иван Рублев и Копейкино царство", "Дорожная суета Попугая и Кота" и "Волшебное кольцо".

По информации Минкультуры РФ, программа "Большие гастроли" реализуется с 2014 года Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ и с 2018 года по традиции охватывает все 85 регионов страны. В прошлом году "Большие гастроли" достигли рекордных результатов - в программе приняли участие более 250 театров, которые показали более 2 тыс. спектаклей. Аудиторный охват "Больших гастролей" превысил 700 тыс. зрителей.

В 2020 году программа сохранит свои масштабы. Уже запланировано участие 265 театров, среди них 22 федеральных театра. Кроме того, расширилась география зарубежного направления. В "Больших гастролях" заявлены 13 стран-участников - Узбекистан, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Туркменистан, Латвия, Эстония, Таджикистан, Абхазия, Литва, Грузия, Киргизия. На гастроли за рубеж отправятся 12 российских театров.

Теги
РоссияАдыгеяТатарстанДагестанЧечняВолгоградская областьСамарская область
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