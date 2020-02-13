Мариинский театр представит премьеру оперы Щедрина "Лолита" по роману Набокова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Премьеру оперы "Лолита" Родиона Щедрина покажут в четверг на Новой сцене Мариинского театра. Спектакль по одноименному роману Владимира Набокова пройдет под управлением художественного руководителя труппы народного артиста России Валерия Гергиева. Премьерные спектакли заявлены в афише театра также 15 и 24 февраля, 14 марта и 22 апреля.

"С появлением "Лолиты" коллекция исполняемых в Мариинском театре опер Родиона Щедрина обретает полноту. Здесь идут все оперы мастера", - сообщили ТАСС в пресс-службе театра. В репертуаре Мариинки уже присутствуют оперы Щедрина "Мертвые души", "Очарованный странник" и специально созданные для Мариинского в 2013 и 2015 годах "Левша" и "Рождественская сказка". В концертном исполнении регулярно звучит его хоровая опера "Боярыня Морозова".

"Лолиту", написанную в 1992 году, автор определил по жанру как grand opera [многоактная опера серьезного характера]. На театральной сцене она ставилась четырежды. Мировая премьера прошла в Стокгольме (1994), потом оперу увидели в Перми (2003), а затем в немецком Висбадене (2011). В прошлом году она прошла в Национальном театре в Праге. Как пояснили в пресс-службе, последняя постановка, осуществленная режиссером Славой Даубнеровой и художниками Борисом Кудличкой и Наталией Китамикадо, перенесена на петербургскую сцену.

Пресс-служба цитирует слова Щедрина о том, что "пражская постановка - самая удачная, слышащая партитуру и также наиболее близкая к книге Набокова, поскольку, помимо сюжетности, там найдена интересная интонация, сочетающая трагичность и нежность". Сам Набоков называл "Лолиту" патетической книгой и переживал, что критики не уловили ту нежность, которой она переполнена. "Это колдовской текст, в восприятии которого нельзя ограничиваться одной лишь фабулой", - утверждает композитор.

Партию Лолиты готовят две солистки труппы - Кристина Алиева и Пелагея Куренная, которая пела заглавную партию в Праге. "Это стиль, напоминающий триллер с элементами мистики, с романтическими моментами. Не отступив от романа, композитор перенес его в оперный жанр настолько талантливо, что ничего лучшего невозможно себе представить", - говорит певица об опере.