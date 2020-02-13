{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мариинский театр представит премьеру оперы Щедрина "Лолита" по роману Набокова

Спектакль пройдет под управлением художественного руководителя труппы народного артиста России Валерия Гергиева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Премьеру оперы "Лолита" Родиона Щедрина покажут в четверг на Новой сцене Мариинского театра. Спектакль по одноименному роману Владимира Набокова пройдет под управлением художественного руководителя труппы народного артиста России Валерия Гергиева. Премьерные спектакли заявлены в афише театра также 15 и 24 февраля, 14 марта и 22 апреля.

"С появлением "Лолиты" коллекция исполняемых в Мариинском театре опер Родиона Щедрина обретает полноту. Здесь идут все оперы мастера", - сообщили ТАСС в пресс-службе театра. В репертуаре Мариинки уже присутствуют оперы Щедрина "Мертвые души", "Очарованный странник" и специально созданные для Мариинского в 2013 и 2015 годах "Левша" и "Рождественская сказка". В концертном исполнении регулярно звучит его хоровая опера "Боярыня Морозова".

"Лолиту", написанную в 1992 году, автор определил по жанру как grand opera [многоактная опера серьезного характера]. На театральной сцене она ставилась четырежды. Мировая премьера прошла в Стокгольме (1994), потом оперу увидели в Перми (2003), а затем в немецком Висбадене (2011). В прошлом году она прошла в Национальном театре в Праге. Как пояснили в пресс-службе, последняя постановка, осуществленная режиссером Славой Даубнеровой и художниками Борисом Кудличкой и Наталией Китамикадо, перенесена на петербургскую сцену.

Пресс-служба цитирует слова Щедрина о том, что "пражская постановка - самая удачная, слышащая партитуру и также наиболее близкая к книге Набокова, поскольку, помимо сюжетности, там найдена интересная интонация, сочетающая трагичность и нежность". Сам Набоков называл "Лолиту" патетической книгой и переживал, что критики не уловили ту нежность, которой она переполнена. "Это колдовской текст, в восприятии которого нельзя ограничиваться одной лишь фабулой", - утверждает композитор.

Партию Лолиты готовят две солистки труппы - Кристина Алиева и Пелагея Куренная, которая пела заглавную партию в Праге. "Это стиль, напоминающий триллер с элементами мистики, с романтическими моментами. Не отступив от романа, композитор перенес его в оперный жанр настолько талантливо, что ничего лучшего невозможно себе представить", - говорит певица об опере.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Фестиваль кино Вышеградской четверки в Петербурге представит фильмы на социальные темы
В течение четырех дней в киноцентре петербуржцы смогут бесплатно посмотреть фильмы Чехии, Словакии, Венгрии и Польши
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС