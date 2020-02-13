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Фестиваль кино Вышеградской четверки в Петербурге представит фильмы на социальные темы

В течение четырех дней в киноцентре петербуржцы смогут бесплатно посмотреть фильмы Чехии, Словакии, Венгрии и Польши

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Фестиваль кино стран Вышеградской четверки - Чехии, Словакии, Венгрии и Польши - в пятый раз открывается в четверг в Петербурге. В течение четырех дней в киноцентре "Великан Парк" петербуржцы смогут бесплатно посмотреть фильмы этих стран, три картины из четырех будут показаны петербургскому зрителю впервые.

Фестиваль проводится с 2016 года, когда он был организован в честь 25-летия образования Вышеградской группы - объединения четырех стран Центральной Европы, чтобы знакомить зрителя с самыми яркими фильмами.

"В этом году программа фестиваля, с одной стороны, сложилась вокруг трендов современного кинематографа стран Вышеградской четверки, которые демонстрируются в представленных картинах. В то же время фильмы затрагивают остросоциальные проблемы, актуальные для этих четырех стран", - рассказал ТАСС организатор фестиваля, программный директор Киноклуба "Синемафия" Андрей Смирнов.

По его словам, все фильмы по традиции демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Премьерными будут показы комедии "Папина "Волга" (Чехия), "1945" (Венгрия), "Сладкий конец дня" (Польша).

О программе

Откроет фестиваль на правах страны-председателя Вышеградской группы этого года Чехия семейной комедией "Папина "Волга" режиссера Иржи Вейделека. Эта работа стала фаворитом Фестиваля чешской кинокомедии в Нове-Место-Над-Метуйи в 2018 году, получив сразу две самые значимые награды - за лучший фильм и лучшую режиссуру.

Словакия представит социальную драму Мартина Шулика "Цыган", которая была выдвинута на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" в 2012 году. К трагическим событиям Второй мировой войны обращает военная драма "1945" венгерского режиссера Ференца Терека. Эта картина об исторической ответственности, коллективной вине и невозможности ее искупления была показана в рамках спецсекции "Панорама" 67-го международного Берлинского кинофестиваля, где была удостоена приза зрительских симпатий.

Завершит программу психологическая драма от Польши "Сладкий конец дня" режиссера Яцека Борцуха с польской актрисой Кристиной Яндой в главной роли. Картина участвовала в программе фестиваля "Сандэнс" в 2019 году, где была удостоена специального приза за достижения в актерском искусстве. Польская кинокритика назвала этот фильм размышлением о современном состоянии Европы, реакцией на текущие общественные и политические проблемы, связанные с иммиграцией, ксенофобией, расизмом и терроризмом.

Вышеградская четверка является культурным и политическим союзом центрально-европейских государств. Объединение было сформировано 15 февраля 1991 года в Вишеграде (Венгрия) и изначально именовалось Вышеградской тройкой. После распада союзного государства Чехословакии 1 января 1993 года в составе Вышеградской группы оказалось не три, а четыре страны: Венгрия, Чехия, Словакия и Польша.

Теги
ЧехияСловакияРоссияВенгрияПольшаСанкт-Петербург
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