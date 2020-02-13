Режиссер Клим Шипенко считает, что идея фильма "Холоп" не требует продолжения

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Режиссер фильма "Холоп" Клим Шипенко считает, что снятая им комедия не требует продолжения. Об этом он рассказал в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Мы об этом пока не думали, потому что "Холоп" пока еще идет в кинотеатрах, то есть такого прямо осмысленного решения мы не приняли, - отметил режиссер. - Идея закончена, она целостная. В общем, она не требует продолжения".

Кассовые сборы российского фильма "Холоп", который вышел в прокат 26 декабря, превысили 3 млрд рублей. Таким образом, фильм стал первой отечественной картиной, заработавшей 3 млрд рублей в российском прокате.

Главные роли в фильме исполнили Милош Бикович, Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко.