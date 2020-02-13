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Режиссер Клим Шипенко снимет сериал "Пост" по аудиокниге Глуховского

Ранее режиссер заключил эксклюзивный контракт с группой Yellow Black and White на три года, в рамках которого будет снимать кино и сериалы только для данной компании

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Режиссер Клим Шипенко (фильм "Холоп") снимет сериал "Пост" по аудиокниге писателя Дмитрия Глуховского. Об этом сам Шипенко рассказал в четверг корреспонденту ТАСС.

Ранее режиссер заключил эксклюзивный контракт с группой Yellow Black and White на три года, в рамках которого будет снимать кино и сериалы только для данной компании.

"В рамках сотрудничества планируются два полнометражных фильма, один сериал в написании сейчас находится. Один полный метр - комедия. Там я буду продюсером, снимать будем летом. Второй проект - это декабрь, сценарий уже написан - по последним дням жизни Есенина, жанр - исторический триллер. И в планах сериал по аудиокниге Дмитрия Глуховского "Пост". Восемь серий, первый сезон сейчас пишется", - рассказал он.

Генеральный продюсер Yellow Black and White Денис Жалинский, говоря об эксклюзивном контракте с Шипенко, отметил, что аналогичные планы есть и с другими режиссерами. "У нас нет цели такой подписывать всех подряд на эксклюзив. Постараемся договариваться с теми людьми, которые подходят нам по духу, про которых мы считаем, что совместное сотрудничество принесет им и нам выгоду, будет новый хороший проект. Таким режиссером был Клим, такие режиссеры у нас есть еще", - отметил он в беседе с корреспондентом ТАСС. При этом Жалинский считает, что долгосрочные контракты подобного уровня не являются рискованными. "С классными профессионалами это совершенно нерискованно", - отметил он.

Источник газеты "Коммерсантъ" на медиарынке оценил контракт с Шипенко в $400-700 тыс. в год. Стороны сумму контракта не комментируют.

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Россия
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