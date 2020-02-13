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Билеты на "Лед 2" с открытой датой предложат тем, кто не досмотрел фильм из-за эвакуации

Премьерный показ фильма в киноцентре "Октябрь" был прерван из-за задымления, вызванного коротким замыканием
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Прокатная компания картины "Лед 2" Sony Pictures Production and Releasing предложит билеты с открытой датой в кинотеатры сети "Каро" для зрителей, которые не досмотрели фильм из-за эвакуации киноцентра "Октябрь" в понедельник. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе компании.

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В понедельник во время премьерного показа фильма "Лед 2" в киноцентре "Октябрь" в Москве эвакуировали зрителей из-за задымления, вызванного коротким замыканием. По уточненным данным, было эвакуировано около 2,5 тыс. человек. Премьера была прервана на середине.

"Мы предложим гостям билеты с открытой датой в "Каро" на показы "Лед 2" во время проката", - сказал собеседник агентства.

Фильм "Лед 2" - вторая часть спортивной драмы "Лед", которая вышла в прокат 14 февраля 2018 года и собрала большую кассу. Главные роли в картине исполнили Александр Петров, Аглая Тарасова и Мария Аронова. В широкий российский прокат вторая часть выходит 14 февраля 2020 года.

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