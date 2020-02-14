"Просьба прозвучала как выстрел". Отрывок из биографии Дианы Арбениной

Отдельная глава посвящена ее детям. Вопрос отцовства Марты и Артема Арбениных долго волновал фанатов Дианы, хотя сама она тщательно шифровалась и никак эту тему не комментировала. Почитайте отрывок о том, как Диана начала гастролировать со своими новорожденными детьми, — что такого могло случиться с ней во время перелета и почему из-за этого авиакомпании поменяли свои правила?

"Редкая птица. Первая авторизованная биография Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" вышла в издательстве "Бомбора" к их концерту 14 февраля в Москве. Ее ждали долгие годы, написал ее Михаил Марголис, один из самых крутых музыкальных журналистов в стране. В книге — воспоминания Арбениной, ее откровения, которые раньше оставались только в кулуарах, разговоры с ее близкими и родными, с участниками группы.

Про "остановиться" (то есть существенно поменять свой образ жизни) Диана упомянула неслучайно. Именно это от нее потребовалось с приходом 2010-го, когда она открыла важнейшую и одну из самых таинственных по сей день страницу своей биографии. Вернее, уже не только своей, но и рожденных ею двойняшек — Артема и Марты. Шинель, надетая Арбениной в таганском бункере, как оказалось, была не только данью стилистике презентации "Армии2009", но и наиболее универсальной одеждой для маскировки Дианиной беременности, кото- рую она усердно таила до самого отъезда в США. Конспирация была строжайшая. "Пока я носила Марту и Артема, мне потихоньку начали задавать наводящие вопросы, и журналисты, и некоторые знакомые, — говорит Диана, — как будто о чем-то догадывались. Но я все отрицала. Да кто вам сказал? Да о чем вы говорите? Вовсе я не беременна…"

Буквально за месяц с небольшим до родов Арбенина, в предново- годнем интервью "МК", рассказывая о своих планах на 2010-й, "шифровалась" так, что представить, что совсем скоро она станет мамой, было невозможно. "Ой, ребята, соскучилась я по концертам. В прошлом году мы практически не гастролировали. Так, концертов 40, и всее. Сидели в студии, писали альбом. В наступающем пришла пора как следует показать альбом людям нашей необъятной страны. Плюс фанаты за границей ждут не дождутся. Так что про отдых пока не думала. Хочу на море. Но думаю, мы это совместим летом с концертами!"

Дети Арбениной родились 4 февраля 2010-го в обычной многофункциональной больнице во Флориде. И автоматически получили право на столь желанное многими американское гражданство. Но "широкую общественность" интересовал не только факт рождения детей, но и... отчество новорожденных. Оно не называлось никем, нигде. Все члены "снайперской" команды, сразу после появления Артема и Марты восторженно, публично поздравляли Диану, самих "малышей", "бабушку Галю" (Галину Анисимовну) и благодарили всевышнего за посланный предводительнице "НС" дар. А папу двойняшек не поздравлял никто. Фотографий счастливого отца не было, имя его неизвестно. Получалась прямотаки библейская мистерия.

Бульварным изданиям долгих гаданий не потребовалось. Сославшись на списывающий (как война) всю ответственность информационный источник "по слухам", они сообщили миру, что "Снайпер" всея Руси родила с помощью ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) и отец её детей просто "анонимный донор". Однако документально и кем-то персонально такая версия не подтверждена по сей день. Впрочем, отца арбенинских детей тоже пока никто не видел. Интрига продолжает закручиваться: Диана, как и в случае с куда более давними слухами о своей сексуальной ориентации, ничего специально не опровергает и не доказывает. Она привычно пишет "свою историю сам". И добавляет в нее ровно столько реальности или вымысла, сколько хочет приоткрыть окружающим. А дальше, как известно имеющий уши, да услышит...

За довольно короткий период после родов Диана успела поведать мне и о любви к отцу своих детей, и об угасании этого чувства, и о том, что "уже на этапе беременности понимала, что, скорее всего, жить вместе с ним не будет". Затем для СМИ она "дорисовала" детали портрета папы Марты и Артема — "очень красивый, высокий парень, русскоязычный бизнесмен, живущий за границей" — и подробности своего знакомства с ним. "Нас представили друг другу наши общие друзья, когда "Снайперы" приехали на очередные американские гастроли".

"Красивый бизнесмен" вроде бы даже решил из-за Дианы перебраться в Россию, и она предполагала, что в их совместной жизни "все надолго", но потом, несмотря на рождение детей, отношения пары перешли в более сдержанную фазу и каждый остался в своем полушарии планеты.

"Дети — самое интересное из всего случившегося в моей жизни, — говорит Арбенина. — Как только я родила, мне не раз сказали: все, теперь сочинять не будешь — ни времени не хватит, ни эмоций. А у меня, наоборот, столько сил вдруг появилось, сколько раньше не было. Я продолжила писать песни. Это важно. Некоторых мам вообще ведь переклинивает. Они ради детей кардинально меняют свой повседневный график, бросают профессию. Я, собственно, тоже поначалу так решила: оставляю сцену, посвящаю себя детям. Буду гулять с ними в парке, через пару-тройку лет начну учить их читать, писать, считать... Переубедила меня Чулпан Хаматова, сказав: ты хочешь, чтобы твои дети, когда им исполнится лет 16, спросили: мама, почему ты такая грустная, ты, наверное, не реализовалась в жизни?"

Хотя Диана и учла рекомендацию подруги поумерить свой родительский пыл, в 2010-м она все равно выглядела мамой-пассионарией. Через несколько месяцев после рождения двойняшек Арбенина не только возобновила трансконтинентальную гастрольную деятельность, курсируя между странами СНГ, Израилем, Америкой, но и вступила в жесткий конфликт с представителями екатеринбургского аэропорта "Кольцово", защищая питание своих детей, а чуть позже озадачила своими материнскими проблемами Владимира Путина.

На Урале в середине мая произошло следующее: Диану с сумкой-холодильником, в котором хранилось ее сцеженное грудное молоко для Артема и Марты, не пустили в самолет, вылетавший из Екатеринбурга в Москву. Работники аэропорта ссылались на то, что жидкости в емкостях свыше 100 мл проносить на борт запрещено. Контраргумент о том, что для "жизненно важных жидкостей" допускаются исключения, их не убеждал, поскольку они не считали грудное молоко "жизненно важным". Хотя суть ситуации была даже не в этом, а в типичном российском делении людей на холопов и бояр. Пока права Дианы отстаивала Лариса Пальцева, аэропортовские "силовики" вели себя хамовато и непреклонно, угрожая вообще снять пассажирку с рейса. Когда выяснилось, что вопрос касается популярной артистки, тональность представителей службы безопасности не только не поменялась, но еще и усугубилась. Арбенину узнали, но секьюрити это не остановило, а еще больше "завело". Конфликт продолжался, пока не вмешался представитель "Аэрофлота", который на свой страх и риск взял сумку с молоком и буквально за спиной у секьюрити пронес ее в самолет. "Он это сделал исключительно под свою ответственность, — вспоминает Диана. — Мы причем потом с ним случайно встретились на другом рейсе, так оказалось, он еще и получил проблемы за этот поступок! Что касается секьюрити, то, когда я уже сидела в самолете и рыдала, ко мне подошел тот парень, что запрещал молоко к провозу, и вдруг извинился. На что я — очень хорошо это помню — ответила: "Слава богу, что тебя не видит сейчас твоя мать".

Через две недели после екатерин- бургского инцидента Диана оказалась на знаменитой встрече (той самой, где Шевчук стал "Юрой-музыкантом") деятелей культуры с премьер-министром РФ Путиным. Пришла она туда вместе со своей подругой Хаматовой и смогла уловить момент, дабы сказать о наболевшем.

"Фонд Чулпан организовал в Питере очередной благотворительный сборный концерт, а накануне планировалась встреча с Путиным, — рассказывает Арбенина. — И меня на нее пригласили. В Петербург мы ехали с гастролей в Архангельске. Помнится, мне туда прямо перед концертом позвонили из правительственной администрации: "Диана Сергеевна? — Да. — Я такой-то. Вы будете на встрече с Владимиром Владимировичем? — Да, буду, я помню. — Скажите, у вас есть к нему какой-то вопрос? — Да в общем-то нет... (а мне уже нужно выдвигаться к сцене и еще куча всяких забот и мыслей отвлекают). Нет, подтверждаю, у меня нет никаких вопросов. Я просто приеду. — Хорошо, я понял". И вот мы с Чулпан пришли на эту встречу. Она выступала первой — собственно, для этого и была сделана встреча, и закончила свою речь довольно быстро, минут за 15–20. И появилось время для других вопросов — регламент мероприятия не истек. Кажется, Илья Лагутенко спросил про своих уссурийских тигров. Сергей Гармаш что-то о театре в одном из поволжских городов... А нас посадили за столом так, что я оказалась ровно напротив Путина. И в какой-то подходящий момент сказала: у меня тоже есть вопрос. И рассказала о своей ситуации в "Кольцово" и о проблеме перевозки грудного молока. Попросила разобраться с этой темой. Просьба прозвучала, как выстрел. Я же предварительно не предупредила его помощников, о чем собираюсь спросить. Путин к моему вопросу был не готов. Тут еще Марина Неелова как-то странно отреагировала, ее явно покоробил мой вопрос. А потом, помню, на какой-то радиостанции Ксения Собчак с Катей Гордон даже назвали мой вопрос чуть ли не глупым, когда обсуждали эту встречу и мою реплику там. Но я вовсе не считаю, что мой вопрос был неуместным и глупым, отношение общества к старикам и детям вообще показательно. По-моему, он звучал мегаактуально, особенно от лица женщины, которая гастролирует с концертами, родила двойню и заинтересована, чтобы дети ели не смеси, а грудное молоко. И, между прочим, я получила официальный отклик. Мне прислали телеграмму, по почте! Со всеми зпт и тчк, что внесут поправку в инструкции и теперь грудное молоко признают жизненно важной жидкостью, которую можно проносить на борт самолета в необходимом объеме. И действительно стало можно! Значит, я победила".