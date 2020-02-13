Фестиваль документального кино Beat Film Festival откроется в Москве 27 мая

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival пройдет в Москве с 27 мая по 7 июня 2020 года. В этом году по результатам смотра будут вручены не один, а три приза, сообщили в четверг в пресс-службе фестиваля.

"Лучший фильм национального конкурса выберет международное жюри с участием представителей престижных кинофестивалей <…> Победитель получит 50 тыс. рублей. Кроме того, Beat Film Festival совместно с "Москино" запускает еще два приза - награды в полном (100 тыс. рублей) и коротком (50 тыс. рублей) метре вручат за лучшее отображение современной культуры и героев Beat в сегодняшней Москве", - сказали в пресс-службе.

Заявку на участие в национальном конкурсе можно подать на сайте, они принимаются до 15 апреля. Фильмы, претендующие на участие, должны быть созданы в 2019 или 2020 году и иметь премьерный статус. Претендовать на включение в конкурс могут документальные и гибридные фильмы любого хронометража, организаторы ожидают увидеть "смелые эксперименты с формой и свежий взгляд на темы, связанные с культурой и обществом".

Beat Film Festival был основан в 2010 году. На фестивале показываются актуальные работы из мира музыки, современного искусства, медиа, уличной культуры, моды, спорта и новых технологий. За время существования национального конкурса смотра на нем состоялись больше 50 мировых премьер молодых российских режиссеров.