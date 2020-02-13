Рабочая группа просит закрепить поддержку и охрану культуры в Конституции

НОВО-ОГАРЕВО, 13 февраля. /ТАСС/. Члены рабочей группы по подготовке поправки к Конституции РФ предложили закрепить в Основном законе страны статус культуры как наследия многонационального народа, а также ее поддержку и охрану. Об этом заявил в четверг генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на встрече представителей рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ с президентом Владимиром Путиным.

"Мы предложили очень короткую поправку в Конституцию о том, что культура является уникальным наследием многонационального народа Российской Федерации, поддерживается и охраняется государством", - сказал Пиотровский.

По его словам, члены рабочей группы исходят из того, что "российская культура - это абсолютно узнаваемый во всем мире и в стране, не подверженный инфляции символ нации", "ДНК нации и "наше постоянное конкурентное преимущество".

"Наш опыт жизни после 1993 года показал, что государственная защита культуры - это вещь, которую нужно произнести и осуществлять. Тогда, записанная в Конституции, она обеспечит нам культуру как основу чувства собственного достоинства всей нации. Сегодня это очень важно именно для статуса нашей страны и внутреннего понимания, каков он этот статус в мире", - добавил глава Эрмитажа.

Президент РФ Владимир Путин согласился с тезисами Пиотровского. "Вы очень точно сказали: культура - это ДНК нации, это то, что делает нас многонациональным российским народом, показывает нашу самобытность. Это совершенно очевидно. Мы подумаем, как это сделать", - ответил президент.