Вахтанговский и Даугавпилсский театры заключили договор о сотрудничестве

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Московский Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова и Даугавпилсский театр (Латвия) заключили договор о сотрудничестве, рассчитанный на два года - с 2020 по 2021 год. Церемония подписания документа состоялась в 13 февраля в Вахтанговском театре.

"Сегодня 137-я годовщина со дня рождения Евгения Вахтангова. Он родился 13 февраля 1883 года во Владикавказе, - сказал, предваряя церемонию, директор Вахтанговского театра Кирилл Крок. - А 13 ноября 2021 года исполнится 100 лет театру, носящему имя этого выдающегося режиссера".

Документ подписан в рамках подготовки к празднованию юбилея Вахтанговского театра в целях укрепления межгосударственных творческих связей в области театрального искусства.

"Хорошо, что между соседними государствами имеются культурные обмены, - сказал посол Латвии в России Марис Риекстиньш. - В прошлом году мы обновили программу культурного сотрудничества России на 2019-2021 годы, которая включает сотрудничество с театральным фестивалем "Золотая маска", а также обмены между библиотеками и кинодеятелями".

По словам посла, договор между Вахтанговским и с Даугавпилсским театрами - это дополнительный и очень важный шаг в развитии культурных отношений между странами.

Гастроли театров

Художественный руководитель Театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас выразил благодарность послу Латвии. "Я как представитель Литвы завидую нашим соседям и поздравляю их. Я не хочу уходить на территорию политики, но она очень близка. Сожалею, что не смог подтолкнуть Литовскую Республику к такому шагу", - поделился он.

Согласно подписанному документу, предполагается, что осенью Вахтанговский театр отправится на гастроли в Даугавпилс со спектаклями "Наш класс" и "Крик лангусты". Ответный визит Даугавпилсский театр нанесет Москве той же осенью, к столетию Вахтанговского театра.

Благодарность Вахтанговскому театру выразил председатель правления Даугавпилсского театра Олег Шапошников. "Для Даугавпилсского театра это большое событие. Вахтанговский театр знают во всем мире, а Даугавпилсский - пока не очень известен", - сказал он, назвав заключенное соглашение "жестом доброй воли".

Он проинформировал, что гастроли Вахтанговского театра поддержала Даугавпилсская городская дума, благодаря этому цены на спектакли вахтанговцев будут очень демократичными.

О Даугавпилсском театре

Даугавпилсский театр основан в 1856 году. Находится в исторически многонациональном регионе Латвии - в Латгале, на стыке четырех государств - Латвии, Литвы, России и Белоруссии. Этот театр играет свои спектакли на трех языках: русском, латышском и латгальском. В них задействованы режиссеры, актеры и вокалисты не только из Латвии, но и из выше названых стран-соседей.

Его развитие связано с великими именами - Соломон Михоэлс, Михаил Чехов, Сергей Радлов и другие. Сегодня Даугавпилсский театр ведет активную творческую деятельность, часто выезжает на гастроли за пределы своей родины.

О Театре имени Вахтангова

История Вахтанговского театра началась в 1913 году с открытия в Москве Студенческой драматической студии под руководством Евгения Вахтангова, который 13 ноября 1921 года (считается официальной датой открытия) представил первый спектакль "Чудо святого Антония" по пьесе бельгийского драматурга Мориса Метерлинка. В 1926 году она была переименована в Театр им. Евгения Вахтангова.

Сейчас в репертуаре театра более 40 спектаклей, в том числе "Анна Каренина" по роману Льва Толстого, "Ветер шумит в тополях" по пьесе Жеральда Сиблейраса, "Дядя Ваня" по пьесе Антона Чехова, "Евгений Онегин" по роману в стихах Александра Пушкина и другие. Постановки среди прочих готовят режиссеры Римас Туминас, Владимир Иванов, Юрий Бутусов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 5 февраля 2020 года подписал распоряжение об образовании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия Театра им. Евгения Вахтангова.

В состав организационного комитета вошли председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, которая, в соответствии с распоряжением, станет председателем оргкомитета, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, первый зампред Госдумы Александр Жуков, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, директор департамента культуры, национальной и молодежной политики правительства РФ Денис Молчанов, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, советник президента РФ Владимир Толстой, художественный руководитель театра Вахтангова Римас Туминас и другие.

Организационно-техническое обеспечение деятельности организационного комитета возложено на Минкультуры России. Согласно документу, Минкомсвязи необходимо содействовать в информационном освещении в СМИ подготовки и проведения празднования юбилея, МИД РФ поручено обеспечить визовую поддержку иностранным участникам мероприятий. В распоряжении отмечается, что федеральные и региональные органы исполнительной власти также должны будут оказать в пределах своей компетенции содействие в подготовке и проведении торжеств.