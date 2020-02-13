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Более 100 концертов пройдут в усадьбе Рахманинова под Тамбовом к его юбилею в 2023 году

В том же году в усадьбе пройдет научная конференция при участии музыковедов и биографов композитора со всего мира. В планах музея также издать летопись жизни и творчества Рахманинова

ТАМБОВ, 13 февраля. /ТАСС/. Международный музыкальный марафон Сергея Рахманинова состоится в его музее-усадьбе Ивановка в Тамбовской области в 2023 году, когда будет отмечаться 150-летие со дня рождения композитора. Об этом ТАСС в четверг рассказал директор музея Александр Ермаков.

"Весь 2023 год, с января по декабрь, в Ивановке будет проходить Международный музыкальный марафон им. Рахманинова. Мы проведем более 100 различных фестивалей и концертов вокальной и фортепианной музыки, оперного и симфонического искусства, приурочив это событие к 150-летнему юбилею Сергея Васильевича [Рахманинова]", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в том же году на территории усадьбы пройдет научная конференция, в которой примут участие музыковеды и биографы композитора со всего мира. "Нам уже прислали свои заявки музыковеды из Америки, Франции, Австрии и Германии. Также к этой памятной дате нами будет издана летопись жизни и творчества Рахманинова", - сказал Ермаков.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить план по проведению в 2023 году празднования 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова. Активная подготовка к юбилею композитора также началась в Тамбовской области, которая должна стать центром празднования памятной даты.

Рахманинов и Тамбовская область

Имя Сергея Рахманинова тесно связано с Тамбовской областью. С июня по апрель 1917 года он почти каждый год жил и работал в имении Ивановка Уваровского района. Во время революции и последующие годы все строения были уничтожены. Однако в 1968 году было принято решение о воссоздании имения и открытии дома-музея, который начал свою работу в 1982 году. Позднее, в 1987 году, Дом-музей С. В. Рахманинова преобразовали в Музей-усадьбу С. В. Рахманинова, а в сентябре прошлого года он получил статус заповедника.

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Путин, Владимир ВладимировичАвстрияСШАГерманияРоссияФранцияТамбовская область
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