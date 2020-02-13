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Мультимедийный гид по городу-музею Дербент появится в Дагестане в 2020 году

При создании гида будут использованы технологии дополненной реальности

МАХАЧКАЛА, 13 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют создать в 2020 году мультимедийный гид по городу-музею Дербент с использованием технологии дополненной реальности. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального министерства культуры.

"Сегодня состоялось совещание в режиме видеоконференцсвязи под председательством заместителя министра культуры Российской Федерации Ольги Яриловой по планам реализации основных мероприятий нацпроекта "Культура" на 2020 год. <…> В части реализации регионального проекта "Цифровая культура" в республике в 2020 году планируется создание мультимедиагида по городу-музею Дербент с использованием технологии дополненной реальности на базе Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на совещании, в котором участвовали первый вице-премьер правительства Дагестана Анатолий Карибов и министр культуры Дагестана Зарема Бутаева, рассматривались вопросы плана реализации основных мероприятий нацпроекта "Культура" в Республике Дагестан на 2020 год.

В 2020 году по федеральному проекту "Культурная среда" в Дагестане планируют провести капитальный ремонт шести домов культуры, переоснащение четырех образовательных учреждений в сфере культуры, реновацию региональных и муниципальных учреждений культуры, в том числе строительство Дома танца ансамбля "Лезгинка" в Махачкале.

"В рамках регионального проекта "Творческие люди" планируется прохождение специалистами курсов повышения квалификации, организация масштабных творческих фестивалей, выставочных проектов, реализация культурно-познавательных программ для школьников и поддержка добровольческих движений в сфере культуры", - сообщается на сайте.

Нацпроект "Культура" разработан на период до 2024 года. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета планируется выделить 113,5 млрд рублей.

Теги
РоссияСКФОДагестан
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