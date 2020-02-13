Создатели фильма "Дау" подали в суд иск к Минкультуры

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Кинокомпания "Феномен Филмз" подала иск в Арбитражный суд города Москвы с целью опротестовать отказ Министерства культуры РФ выдать прокатное удостоверение четырем из десяти фильмов проекта "Дау" о советском физике Льве Ландау. Об этом сообщила ТАСС в четверг официальный представитель проекта на территории России Дарья Виолина.

"Да, действительно, подали в суд", - сказала она.

Позже представитель проекта пояснила подробности. "13 февраля 2020 года кинокомпанией "Феномен Филмз" был подан иск в Арбитражный суд города Москвы о признании незаконным отказа в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам кинопроекта "Дау" ("Дау. Наташа", "Дау. Нора Сын", "Дау. Саша Валера", "Дау. Новый человек"). В качестве ответчика выступает Министерство культуры РФ, которое наложило запрет на прокат указанных фильмов на территории России", - сообщила она.

Виолина отметила, что один из запрещенных фильмов ("Дау. Наташа") вошел в Основную конкурсную программу 70-го Международного Берлинского кинофестиваля. "Кинокомпания "Феномен Филмз" считает необоснованными обвинения в "пропаганде порнографии", а также ссылается в иске на конституционное право автора фильмов на свободу литературного, художественного, технического и других видов творчества (ч. 1 ст. 44 Конституции РФ)", - пояснила она.

В ноябре прошлого года министерство не выдало прокатные удостоверения фильмам "Дау. Наташа", "Дау. Новый человек", "Дау. Нора Сын", "Дау. Саша Валера", объяснив это наличием в картинах материалов, пропагандирующих порнографию. Хржановский написал министру культуры Владимиру Мединскому открытое письмо с просьбой выдать прокатные удостоверения всем частям проекта. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры, режиссеру был направлен ответ, в котором сказано, что "все спорные юридические вопросы должны решаться в правовом поле с участием судебных инстанций и в рамках российского законодательства".

Арт-проект "Дау", над которым Хржановский работал в течение 12 лет, был представлен в Париже в конце января 2019 года. Картина была снята по мотивам мемуаров вдовы Ландау Коры.