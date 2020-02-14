Певица Хибла Герзмава выступила в Лондоне

ЛОНДОН, 14 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Российская певица (сопрано) Хибла Герзмава выступила в Кадоган-холле в Лондоне. Герзмава, которой аккомпанировала пианистка Екатерина Ганелина, исполнила известные романсы и арии из опер русских и итальянских композиторов.

"Не будет преувеличением сказать, что концерт Хиблы Герзмавы в Лондоне прошел просто с триумфальным успехом. Переполненный людьми и эмоциями зал рукоплескал певице, - отметила в беседе с ТАСС Ольга Балаклеец, глава компании Ensemble Productions, которая выступала координатором завершающего концерта мирового тура Герзмавы, приуроченного к ее 50-летнему юбилею. - Было очень приятно, что помимо русскоязычных почитателей ее таланта в зале было много и британских ценителей оперного искусства и таланта исполнительницы".

"Сегодня мы с Екатериной Ганелиной завершили наш мировой тур в мой юбилейный год. Нас изумительно встретил Лондон и потрясающая публика в Кадоган-холле, - сказала ТАСС сама Герзмава. - Я благодарна всем, кто помог этому концерту состояться, и хочу передать отдельное "спасибо" и низкий поклон лондонской публике".

Герзмава - народная артистка России и Республики Абхазия, одна из самых востребованных российских певиц на мировой оперной сцене, единственная обладательница Гран-при Международного конкурса имени П. И. Чайковского среди вокалистов. С 1995 года она является солисткой Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, активно выступает с сольными проектами.

Певица выступала на самых известных сценах мира: Метрополитен-опера, Венская опера, Карнеги-холл, оперные театры Парижа, Рима, Мюнхена, Мадрида и Барселоны.

Хибла Герзмава неоднократно выступала в Лондоне в Королевской опере Ковент-Гарден: в роли Татьяны в "Евгении Онегине" Петра Чайковского, Мими в "Богеме" Джакомо Пуччини, донны Анны в "Дон Жуане" Вольфганга Амадея Моцарта, Амелии в опере Джузеппе Верди "Симон Бокканегра" и Лиу в "Турандот" Пуччини, получив положительные отзывы. В 2011 году она выступала на открытии ежегодной серии концертов BBC Proms, пела в Королевском Альберт-холле, а также в Букингемском дворце в сопровождении оркестра Королевской оперы под управлением Антонио Паппано (в 2013 году). В летнем сезоне 2020 года она вернется с выступлениями в Королевскую оперу, исполнив партию Элизабет де Валуа в опере Верди "Дон Карло".