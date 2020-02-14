{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Певица Хибла Герзмава выступила в Лондоне

Этот концерт стал завершающим в мировом туре артистки, приуроченном к ее 50-летнему юбилею

ЛОНДОН, 14 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Российская певица (сопрано) Хибла Герзмава выступила в Кадоган-холле в Лондоне. Герзмава, которой аккомпанировала пианистка Екатерина Ганелина, исполнила известные романсы и арии из опер русских и итальянских композиторов.

"Не будет преувеличением сказать, что концерт Хиблы Герзмавы в Лондоне прошел просто с триумфальным успехом. Переполненный людьми и эмоциями зал рукоплескал певице, - отметила в беседе с ТАСС Ольга Балаклеец, глава компании Ensemble Productions, которая выступала координатором завершающего концерта мирового тура Герзмавы, приуроченного к ее 50-летнему юбилею. - Было очень приятно, что помимо русскоязычных почитателей ее таланта в зале было много и британских ценителей оперного искусства и таланта исполнительницы".

"Сегодня мы с Екатериной Ганелиной завершили наш мировой тур в мой юбилейный год. Нас изумительно встретил Лондон и потрясающая публика в Кадоган-холле, - сказала ТАСС сама Герзмава. - Я благодарна всем, кто помог этому концерту состояться, и хочу передать отдельное "спасибо" и низкий поклон лондонской публике".

Герзмава - народная артистка России и Республики Абхазия, одна из самых востребованных российских певиц на мировой оперной сцене, единственная обладательница Гран-при Международного конкурса имени П. И. Чайковского среди вокалистов. С 1995 года она является солисткой Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, активно выступает с сольными проектами.

Певица выступала на самых известных сценах мира: Метрополитен-опера, Венская опера, Карнеги-холл, оперные театры Парижа, Рима, Мюнхена, Мадрида и Барселоны.

Хибла Герзмава неоднократно выступала в Лондоне в Королевской опере Ковент-Гарден: в роли Татьяны в "Евгении Онегине" Петра Чайковского, Мими в "Богеме" Джакомо Пуччини, донны Анны в "Дон Жуане" Вольфганга Амадея Моцарта, Амелии в опере Джузеппе Верди "Симон Бокканегра" и Лиу в "Турандот" Пуччини, получив положительные отзывы. В 2011 году она выступала на открытии ежегодной серии концертов BBC Proms, пела в Королевском Альберт-холле, а также в Букингемском дворце в сопровождении оркестра Королевской оперы под управлением Антонио Паппано (в 2013 году). В летнем сезоне 2020 года она вернется с выступлениями в Королевскую оперу, исполнив партию Элизабет де Валуа в опере Верди "Дон Карло".

Теги
ВеликобританияРоссия
Реклама на ТАСС
В Москве представят пластический спектакль "Русская муза Сальвадора Дали"
Он состоится в концертном зале "Градский Холл"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС