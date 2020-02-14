В Большом театре заявили, что премьерным показам оперы "Садко" гарантирован аншлаг

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) на своей Исторической сцене начинает в пятницу серию премьерных показов новой постановки оперы Николая Римского-Корсакова "Садко", которой гарантирован аншлаг. Как сообщается на сайте театра, билеты на всю серию премьерных показов, которая продлится с 14 по 19 февраля, полностью распроданы.

"Думается, повышенный интерес публики к "Садко" объясняется тем, что этот шедевр Римского-Корсакова не шел в Большом уже 36 лет. К тому же новую постановку оперы осуществил один из самых известных оперных режиссеров современности Дмитрий Черняков, вернувшийся к работе в ГАБТ после девятилетнего перерыва. В разные годы на двух сценах театра им были поставлены оперы: Игоря Стравинского "Похождения повесы" (2003), Петра Чайковского "Евгений Онегин" (2006), Альбана Берга "Воццек" (2009), Вольфганга Амадея Моцарта "Дон Жуан" (2010) и Михаила Глинки "Руслан и Людмила" (2011)", - прокомментировали в пресс-службе театра.

На брифинге, состоявшемся накануне премьеры "Садко", журналисты напомнили режиссеру, что его предыдущая постановка в Большом оперы "Руслан и Людмила", которой после реконструкции открывалась Историческая сцена ГАБТ, вызвала неоднозначную реакцию зрительного зала.

"Прошлая постановка ("Руслана и Людмилы") вызвала споры и толкования, - подтвердил Черняков. - Эта тоже вызовет споры и толкования. Мне кажется, что в "Садко" есть ложное толкование: такое грандиозное, былинное, совсем не про нас. Мы пытаемся отойти от этого клише".

По словам Чернякова, Большой театр для него особенное место. "Для этого места я всегда должен очень стараться, что я и делаю, больше, чем для всех остальных", - заявил он. "И мы выбрали это название ["Садко"], потому что это название Большого театра. Премьера этого произведения состоялась в 1897 году в Частной опере Солодовникова в Москве, так что это произведение московское. Все большие певцы ХХ века - и Шаляпин, и Козловский, и Нежданова, и Милашкина, и Архипова - все пели в этом произведении. Его не хватало в репертуаре Большого, и мне кажется это правильным, что мы это сейчас делаем. Я думал, если вернусь в этот театр после долгого перерыва, то после "Руслана" это должна быть большая опера. В итоге все так и сложилось", - сказал режиссер.

Опера "Садко" в Большом получилась грандиозной. Костюмов подготовлено 630. Будучи не только режиссером, но и сценографом, Черняков по-своему обыгрывает декорации великих мастеров прошлого - Константина Коровина, Ивана Билибина, Николая Рериха, Алексея Егорова, Федора Федоровского. В спектакле заняты 120 артистов хора, 40 артистов миманса и солисты.

Команда единомышленников

Осуществить художественный замысел Чернякову помогает команда верных соратников, неоднократно участвовавших в совместных проектах: художник по костюмам Елена Зайцева, художник по свету Глеб Фильштинский, ассистент сценографа Екатерина Моченова, режиссер по пластике Екатерина Миронова, художник по реконструкции исторических декораций Альона Пикалова. Что касается артистов, то они тоже не первый раз работают с Черняковым.

"Каждый такт я нахожусь на сцене, - поделился с журналистами исполнитель роли Садко Нажмиддин Мавлянов. - Мой герой очень разный. У него [Чернякова] мощное эмоциональное решение всегда, очень большой поток информации. Ему нужно соответствовать".

Восторженно отозвалась о работе с Черняковым исполнительница роли морской царицы Волховы певица Аида Гарифуллина. "В этом спектакле Волхова совсем не сказочная царица, - пояснила артистка. - Сказочных героев, наверное, было бы легче играть. А вот настоящие желания реального человека сыграть сложнее. Это идея режиссера, он так это видит. Когда работаешь с Черняковым, он оттачивает каждый момент, каждое движение, "вытаскивает" из тебя актрису, и ты многому учишься".

По мнению артистки, "Черняков выбирает выносливых певцов". "Мне, например, приходится бегать, прыгать, танцевать в этой партии. Есть момент, где я совершаю движения, как балерина. После этого ты должен успеть отдохнуть, восстановить дыхание, начать петь. Это сложно, но это очень интересно", - считает оперная дива.

Еще одна участница спектакля - солистка Мариинского театра Екатерина Семенчук, которая исполняет роль жены Садко Любавы, призналась, что ей "очень нравится работать с Черняковым". "Надеюсь, это взаимно, - заметила она. - Это только третья наша постановка. Черняков очеловечивает фантомные персонажи, оживляет их. Моя героиня Любава вне времени. Она женщина, которая ищет счастья, понимания, ищет того человека, который бы ее любил просто за то, что она есть".

Хормейстером выступает Валерий Борисов. Музыкальным руководителем постановки стал молодой дирижер Тимур Зангиев.