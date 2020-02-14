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Билли Айлиш выпустила саундтрек к новому фильму о Бонде

Она стала самым молодым автором и исполнителем заглавной песни в истории франшизы об агенте 007
' Billie Eilish/YouTube'

Американская певица Билли Айлиш выпустила саундтрек под названием "No Time To Die" к новому фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Композиция была размещена на официальном YouTube-канале певицы. 

О том, что Билли Айлиш исполнит заглавную песню к 25-му фильму "бондианы", стало известно в середине января. Певица работала над этой композицией вместе с братом Финнеасом О’Коннеллом. Айлиш стала самым молодым исполнителем и автором заглавной песни в истории франшизы об агенте 007. Ей исполнилось 18 лет в декабре. 

В России "Не время умирать" выйдет в прокат 9 апреля. Дэниел Крэйг сыграет Джеймса Бонда в последний раз. Также в фильме снялись Леа Сейду, Рами Малек и Кристоф Вальц. 

В 2020 году Билли Айлиш стала триумфатором премии Grammy. Она получила пять наград, в частности, в четырех самых престижных номинациях. Певица была признана "Лучшим новым исполнителем", а песня Bad Guy принесла ей победу в категориях "Песня года" и "Запись года". Пластинка Билли Айлиш  When We All Fall Asleep, Where Do We Go? победила в номинации "Альбом года".

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