Юрий Антонов отложил юбилейный концерт по состоянию здоровья

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Народный артист России, композитор Юрий Антонов пока не будет проводить праздничные концерты в честь своего 75-летия, которое отметит 19 февраля. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Юбилейные концерты переносятся на неопределенный срок. Так же, как и банкет. У меня проблема с ногой, я перенес сложную операцию перед Новым годом", - сказал Антонов.

Он рассказал, что организационные вопросы шоу доверит компетентным людям, предполагается, что в концерте примут участие его коллеги по сцене. "Надо будет договариваться по дате, чтобы все смогли. Это длительный процесс <...> Я говорю не о репертуаре, а о технических вопросах: режиссура, свет, звук - это все затратное и сложное дело", - отметил музыкант.

По словам Антонова, в последние годы он не выступал с сольными концертами - только на корпоративах. Артист добавил, что его гонорары за такие частные выступления гораздо скромнее того, что обсуждается в СМИ. "Я был бы безумно счастлив, если б мне предлагали такие суммы, как в тех статьях", - со смехом добавил он.

Маэстро также сообщил, что написал новую песню, которую планирует записать в дуэте с Григорием Лепсом. "Во всяком случае, он заинтересовался, - заметил композитор и автор слов. - Но в связи с моим вот таким состоянием все откладывается".

Творчество

Музыкальную карьеру Антонов начал в 14 лет - руководителем хора в депо. В студенческие годы он организовал свой первый музыкальный коллектив - эстрадный оркестр, выступавший в городском Доме культуры. После службы в армии стал руководителем ансамбля "Тоника". В разное время сотрудничал с ВИА "Поющие гитары", "Добры молодцы", рок-группой "Аракс", другими коллективами.

Признание публики ему принесли песни "Для меня нет тебя прекрасней", "Я вспоминаю", "Море", "Крыша дома твоего", "Поверь в мечту", "От печали до радости" и другие хиты.