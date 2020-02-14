{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Юрий Антонов отложил юбилейный концерт по состоянию здоровья

Композитор сообщил, что перенес сложную операцию

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Народный артист России, композитор Юрий Антонов пока не будет проводить праздничные концерты в честь своего 75-летия, которое отметит 19 февраля. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Юбилейные концерты переносятся на неопределенный срок. Так же, как и банкет. У меня проблема с ногой, я перенес сложную операцию перед Новым годом", - сказал Антонов.

Он рассказал, что организационные вопросы шоу доверит компетентным людям, предполагается, что в концерте примут участие его коллеги по сцене. "Надо будет договариваться по дате, чтобы все смогли. Это длительный процесс <...> Я говорю не о репертуаре, а о технических вопросах: режиссура, свет, звук - это все затратное и сложное дело", - отметил музыкант.

По словам Антонова, в последние годы он не выступал с сольными концертами - только на корпоративах. Артист добавил, что его гонорары за такие частные выступления гораздо скромнее того, что обсуждается в СМИ. "Я был бы безумно счастлив, если б мне предлагали такие суммы, как в тех статьях", - со смехом добавил он.

Маэстро также сообщил, что написал новую песню, которую планирует записать в дуэте с Григорием Лепсом. "Во всяком случае, он заинтересовался, - заметил композитор и автор слов. - Но в связи с моим вот таким состоянием все откладывается".

Творчество

Музыкальную карьеру Антонов начал в 14 лет - руководителем хора в депо. В студенческие годы он организовал свой первый музыкальный коллектив - эстрадный оркестр, выступавший в городском Доме культуры. После службы в армии стал руководителем ансамбля "Тоника". В разное время сотрудничал с ВИА "Поющие гитары", "Добры молодцы", рок-группой "Аракс", другими коллективами.

Признание публики ему принесли песни "Для меня нет тебя прекрасней", "Я вспоминаю", "Море", "Крыша дома твоего", "Поверь в мечту", "От печали до радости" и другие хиты.

Теги
РоссияАнтонов, Юрий Михайлович
Реклама на ТАСС
Билли Айлиш выпустила саундтрек к новому фильму о Бонде
Она стала самым молодым автором и исполнителем заглавной песни в истории франшизы об агенте 007
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС