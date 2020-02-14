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Путин поручил проработать целесообразность создания программы "Земский работник культуры"

Доклад об исполнении поручения должен быть подготовлен до 1 июня

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о целесообразности реализации программы "Земский работник культуры". Как сообщает в пятницу официальный сайт Кремля, такое поручение он дал по итогам заседания Государственного совета, состоявшегося 26 декабря 2019 года.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представить предложения о целесообразности реализации программы "Земский работник культуры" по аналогии с программами "Земский доктор" и "Земский учитель", - говорится в сообщении.

Также кабмину вместе с властями регионов необходимо будет подготовить предложения о возможности предоставления в рамках программы "Земский учитель" льготы при покупке автотранспорта учителям, работающим в отдаленных сельских населенных пунктах. Доклад об исполнении обоих поручений должен быть сделан до 1 июня 2020 года.

Речь о программе "Земский работник культуры" заходила также на встрече президента с представителями общественности, которую он провел 23 декабря в Адыгее в преддверии заседания Госсовета. Тогда он пообещал, что власти обязательно просчитают и проработают возможность создания такой программы. Он напомнил, что в целом программа поддержки земских специалистов постоянно расширяется.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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