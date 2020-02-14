Представитель МХАТ связал конфликт в театре с отказом ряда актеров материться на сцене

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Конфликт в труппе артистов МХАТ им. М. Горького возник не из-за того, что части артистов перестали давать роли, а потому что эта часть отказалась от новой творческой интерпретации постановок, в том числе использования ненормативной лексики на сцене. Об этом заявил в пятницу представитель МХАТ Федор Кириллов в ходе заседания Пресненского суда столицы по иску артистов театра к его худруку Эдуарду Боякову.

"Дело не в том, что артистов исключили из тех или иных спектаклей. Тех, кто подал иск, никто ниоткуда не исключал, за ними закреплены роли. Просто те, кто подал иск, не согласились со сменой творческой концепции МХАТ им. Горького, с новым прочтением тех произведений, которые ставят в театре, в том числе с использованием ненормативной лексики в спектаклях", - сказал Кириллов.

Ранее сообщалось, что несколько актеров МХАТ потребовали взыскать с его художественного руководителя Эдуарда Боякова 70 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за творческую дискриминацию. Это артисты Бирюков А. Ю., Болохов Ю. Е., Дубовицкая О. Н., Зайков А. В., Катышева Е. В., Кондратьева Е. Ю. и Наумов А. Н. Истцы также требуют признать незаконными их перевод на срочные трудовые договоры и отмену им премий руководством театра. Кроме того, артисты, подавшие иск, утверждают, что новое руководство театра не дает им ролей в спектаклях.

В начале декабря 2018 года новым руководителем театра был назначен продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Его предшественница Татьяна Доронина заняла специально введенную должность президента театра.