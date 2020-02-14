Фестиваль "Виртуозы гитары" пройдет в Концертном зале им. Чайковского в Москве

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Музыканты из Бельгии, Бразилии, Греции, Испании, Италии и России примут участие в юбилейном XV Московском международном фестивале "Виртуозы гитары", который пройдет с 18 по 22 марта в Концертном зале им. Чайковского. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Московской филармонии.

"С 18 по 22 марта 2020 года лучшие гитаристы России, Испании, Италии, Греции и Бельгии примут участие в XV Московском международном фестивале "Виртуозы гитары", организованном Московской филармонией в Концертном зале имени Чайковского. Музыканты исполнят произведения классических и современных композиторов, а также проведут мастер-классы", - сказали в пресс-службе.

В открытии смотра примет участие Госоркестр России им. Светланова под управлением Дмитрия Ситковецкого, представляющего США и Великобританию. Бельгиец Ян Депретер выступит с концертом "Аранхуэс" Хоакина Родриго, а художественный руководитель смотра Артем Дервоед исполнит Концертную фантазию Дмитрия Бородаева для гитары с оркестром на темы из оперы "Кармен" Жоржа Бизе. На следующий день Депретер и его бразильский коллега Яманду Коста исполнят свои собственные сочинения.

Итальянец Аниелло Дезидерио вновь посетит московский фестиваль. 21 марта он сыграет сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Лео Брауэра, Гаспара Санса, а также мировую премьеру Verismo британского композитора Стивена Госса. В свою очередь дуэт "Мелис" в составе испанки Сюзаны Прието и грека Алексиса Музуракиса представит "широкую панораму гитарной музыки от Джулиани и Родриго до переложений Альбениса и Хинастеры", добавили в филармонии.

В заключительном гала-концерте гости услышат сольные и ансамблевые выступления гитаристов. На сцену выйдут все солисты фестиваля, а также специальные гости.

В преддверии фестиваля Артем Дервоед представит абонемент "Новые имена классической гитары", в котором молодые музыканты 3, 11 и 20 марта исполнят музыку для гитары соло и в ансамбле со скрипкой, клавесином и фортепиано.