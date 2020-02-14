{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мединский считает, что памятнику Александру III в Петербурге нужно найти лучшее место

Председатель Российского военно-исторического общества считает несправедливым, что "столь выдающееся произведение искусства хранится тихо в сквере"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил жителям Санкт-Петербурга обсудить вопрос размещения памятника императору Александру III, который был после Октябрьской революции снят с площади Восстания, а сейчас стоит перед Мраморным дворцом Русского музея. Об этом экс-министр культуры сказал в пятницу на лекции, посвященной 175-летию со дня рождения Александра III в Санкт-Петербургском государственном институте культуры.

"Конечно, фигура такого масштаба, как Александр III, не должна храниться на задворках Мраморного дворца. Несправедливо, что столь выдающееся произведение искусства, а это выдающийся памятник - необычный, оригинальный, яркий - хранится тихо в сквере", - сказал Мединский.

Во время лекции Мединский напомнил, что памятник Александру III работы скульптора Паоло Трубецкого на площади перед Московским (тогда - Николаевским) вокзалом установлен в память о его заслугах в развитии железных дорог.

"За годы его правления в России появляется 12 тыс. километров железных дорог - это почти 1 тыс. километров в год. Именно Александр III закладывает Транссиб, и памятник у Николаевского вокзала - это был не памятник императору: он назывался памятником создателю великого сибирского пути, строителю дорог. Именно поэтому он стоял у Николаевского вокзала, где начинался в те годы Транссиб", - пояснил Мединский.

По его словам, существует еще одна идея альтернативного размещения памятника Александру III - перед Михайловским замком - зеркально к памятнику Петру I.

Вопрос должны решить горожане

Директор Русского музея Владимир Гусев, принявший участие в лекции, сообщил, что он не против перемещения памятника. "Я - "за", но я всегда говорил: то место, куда он мог бы вернуться - это Знаменская площадь (площадь Восстания). Единственная проблема - он стоял не по центру, он стоял ближе к гостинице "Октябрьская" - тогда надо менять транспортный поток, и там огромный фундамент, потому что он тяжеленный", - сказал он ТАСС.

Мединский отметил, что сам не планирует выступать с инициативой переноса памятника, поскольку этот вопрос должны решить жители Санкт-Петербурга. "Это вопрос города. Историю я рассказал, а дальше делайте вывод сами, как лучше для города", - пояснил он агентству.

Памятник Александру III создан скульптором Паоло Трубецким в начале XX века, в мае 1909 года конная статуя была установлена на Знаменской площади (площади Восстания) в Санкт-Петербурге. После Октябрьской революции памятник сняли с площади, и в 1939 году Русский музей принял его на хранение, чтобы спасти от уничтожения. Долгие годы скульптура простояла во внутреннем дворе без доступа посетителей, а в 1994 году была установлена перед Мраморным дворцом. Русский музей планирует отреставрировать памятник в этом году, включив эту работу в юбилейные мероприятия.

Идея переноса памятника Александру III периодически обсуждается в Петербурге по инициативе общественности, но представители городской администрации поясняют, что это вызвало бы много трудностей.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Российский гитарист Роман Мирошниченко получил награду в области акустической музыки в США
Его композиция Ostrov победила в номинации "Инструментальная музыка"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС