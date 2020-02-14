Мединский считает, что памятнику Александру III в Петербурге нужно найти лучшее место

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил жителям Санкт-Петербурга обсудить вопрос размещения памятника императору Александру III, который был после Октябрьской революции снят с площади Восстания, а сейчас стоит перед Мраморным дворцом Русского музея. Об этом экс-министр культуры сказал в пятницу на лекции, посвященной 175-летию со дня рождения Александра III в Санкт-Петербургском государственном институте культуры.

"Конечно, фигура такого масштаба, как Александр III, не должна храниться на задворках Мраморного дворца. Несправедливо, что столь выдающееся произведение искусства, а это выдающийся памятник - необычный, оригинальный, яркий - хранится тихо в сквере", - сказал Мединский.

Во время лекции Мединский напомнил, что памятник Александру III работы скульптора Паоло Трубецкого на площади перед Московским (тогда - Николаевским) вокзалом установлен в память о его заслугах в развитии железных дорог.

"За годы его правления в России появляется 12 тыс. километров железных дорог - это почти 1 тыс. километров в год. Именно Александр III закладывает Транссиб, и памятник у Николаевского вокзала - это был не памятник императору: он назывался памятником создателю великого сибирского пути, строителю дорог. Именно поэтому он стоял у Николаевского вокзала, где начинался в те годы Транссиб", - пояснил Мединский.

По его словам, существует еще одна идея альтернативного размещения памятника Александру III - перед Михайловским замком - зеркально к памятнику Петру I.

Вопрос должны решить горожане

Директор Русского музея Владимир Гусев, принявший участие в лекции, сообщил, что он не против перемещения памятника. "Я - "за", но я всегда говорил: то место, куда он мог бы вернуться - это Знаменская площадь (площадь Восстания). Единственная проблема - он стоял не по центру, он стоял ближе к гостинице "Октябрьская" - тогда надо менять транспортный поток, и там огромный фундамент, потому что он тяжеленный", - сказал он ТАСС.

Мединский отметил, что сам не планирует выступать с инициативой переноса памятника, поскольку этот вопрос должны решить жители Санкт-Петербурга. "Это вопрос города. Историю я рассказал, а дальше делайте вывод сами, как лучше для города", - пояснил он агентству.

Памятник Александру III создан скульптором Паоло Трубецким в начале XX века, в мае 1909 года конная статуя была установлена на Знаменской площади (площади Восстания) в Санкт-Петербурге. После Октябрьской революции памятник сняли с площади, и в 1939 году Русский музей принял его на хранение, чтобы спасти от уничтожения. Долгие годы скульптура простояла во внутреннем дворе без доступа посетителей, а в 1994 году была установлена перед Мраморным дворцом. Русский музей планирует отреставрировать памятник в этом году, включив эту работу в юбилейные мероприятия.

Идея переноса памятника Александру III периодически обсуждается в Петербурге по инициативе общественности, но представители городской администрации поясняют, что это вызвало бы много трудностей.