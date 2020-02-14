Российский гитарист Роман Мирошниченко получил награду в области акустической музыки в США

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российский гитарист Роман Мирошниченко удостоен приза 16-й ежегодной The International Acoustic Music Awards в США. Награда в категории "Инструментальная музыка" присуждена ему за композицию Ostrov, сообщила в пятницу пресс-служба агентства "Кушнир Продакшн".

"В свое время я насмотрелся советских мультфильмов с музыкой выдающегося композитора-минималиста Владимира Мартынова, и у меня возникла идея записать альбом переработок. Я обратился к автору, мы подписали соглашение. Одна из композиций - из фильма Павла Лунгина "Остров" - в полной переработке получила приз International Acoustic Music Awards", - рассказал ТАСС Мирошниченко.

В его переработке композиция исполняется на акустической гитаре, партии бас-гитары и перкуссии были записаны также лично лауреатом.

Мирошниченко неоднократно отправлял свои работы жюри этой награды, семь лет назад ему удалось стать финалистом, но главный приз россиянину присудили впервые. "Это подтвердило, насколько сложно выиграть конкурсы на родине шоу-бизнеса, где вся эта индустрия шагнула далеко вперед. Вдвойне приятно, что за много тысяч километров оттуда удается "достучаться". Особенно приятно было то, что в этот раз в соседней номинации ["Лучшая группа/дуэт"] победителем стал двукратный лауреат Grammy Джейсон Мраз", - заметил гитарист.

Судейский комитет конкурса состоит из продюсеров мейджор-лейблов SONY/BMG, Universal Music, EMI, Warner.

Работы Мирошниченко уже не раз отмечались американским экспертным сообществом. В частности, музыкант - четырежды лауреат премии The Independent Music Awards, а теперь - член жюри этого престижного конкурса. Россиянин также выступает официальным лицом ряда иностранных компаний - производителей гитар.