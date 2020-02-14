"Союзмультфильм" предложил создать цикл мультфильмов, продвигающих национальные бренды

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" предложила создать цикл анимационных фильмов, в сюжет которых будут интегрированы отечественные региональные бренды, такие как, например, башкирский мед или оренбургский платок. Об этом в пятницу сообщила ТАСС председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор Киностудии имени Горького Юлиана Слащева.

"Мне нравится идея включить отечественные региональные бренды в мультфильмы. Это может быть отдельный цикл, например, "Сказки регионов страны" или "Сказки большой страны", с одной стороны, образовательного, а с другой - развлекательного характера. При этом, конечно же, мультфильмы не должны содержать рекламу какой-либо продукции. Интеграция должна быть очень мягкой: например, можно показать Мишку, который любит мед из Башкирии или Царевну Марью в пуховом оренбургском платке или доброго волшебника, который знает секреты гжели или хохломы. Это можно и нужно сделать", - сказала она.

Киностудия "Союзмультфильм" создана в 1936 году. За время ее существования выпущено около 1,5 тыс. мультфильмов, многие из которых обогатили золотой фонд мировой анимационной классики.