В "Союзмультфильме" заявили, что вернули почти 100% прав на персонажей

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Дарья Павлова/. Киностудия "Союзмультфильм" за последние три года вернула себе почти 100% прав на персонажей и мультфильмы, которые были утеряны в 80-е, 90-е годы. Об этом в пятницу сообщила председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор Киностудии имени Горького Юлиана Слащева.

"За последние три года "Союзмультфильм" провел большую работу совместно с Роспатентом и выиграл ряд дел в суде, касающихся прав на персонажей. В общей сложности, киностудия вернула себе почти 100% прав на персонажей и мультфильмы, которые были утеряны в 80-е, 90-е годы. Помимо этого, мы оспорили ряд товарных знаков, зарегистрированных ранее другими компаниями, и подали на регистрацию в Роспатент порядка 100 товарных знаков", - сказала она на VIII Международном юридическом форуме "Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики".

Слащева подчеркнула, что "Союзмультфильм" постоянно борется с контрафактом, который "пока еще можно обнаружить в ряде российских регионов". "Конечно, благодаря совместным усилиям анимационной индустрии доля контрафактной продукции существенно снизилась и сейчас по разным товарным категориям составляет в среднем 10-15%", - добавила она.

Киностудия "Союзмультфильм" создана в 1936 году. За время ее существования выпущено около 1,5 тыс. мультфильмов, многие из которых обогатили золотой фонд мировой анимационной классики.