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Опубликован тизер четвертого сезона "Очень странных дел"

Ролик сопровождается подписью "Из России с любовью…"
'Stranger Things/YouTube'

Вышел тизер четвертого сезона "Очень странных дел" (Stranger Things). Ролик, опубликованный на YouTube-канале сериала, сопровождается подписью "Из России с любовью…".

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Действие сериала происходит в середине 1980-х годов в вымышленном городе Хокинс, штат Индиана. В первом сезоне, который вышел в 2016 году, юные герои фильма расследуют загадочное исчезновение своего друга Уилла (Ной Шнапп). Позже к ним на помощь приходит девочка по имени Одиннадцать (Милли Бобби Браун), обладающая сверхъестественными способностями.

Второй сезон вышел в 2017 году, он посвящен попыткам персонажей вернуться к нормальной жизни после событий первой части. Действие третьего сезона (2019 год) разворачивается в середине 1985 года.

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США
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