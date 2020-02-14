Опубликован тизер четвертого сезона "Очень странных дел"

Вышел тизер четвертого сезона "Очень странных дел" (Stranger Things). Ролик, опубликованный на YouTube-канале сериала, сопровождается подписью "Из России с любовью…".

Что сериал о 1980-х может рассказать о США 2010-х?

Политика "Очень странных дел". Что сериал о 1980-х может рассказать о США 2010-х?

Действие сериала происходит в середине 1980-х годов в вымышленном городе Хокинс, штат Индиана. В первом сезоне, который вышел в 2016 году, юные герои фильма расследуют загадочное исчезновение своего друга Уилла (Ной Шнапп). Позже к ним на помощь приходит девочка по имени Одиннадцать (Милли Бобби Браун), обладающая сверхъестественными способностями.

Второй сезон вышел в 2017 году, он посвящен попыткам персонажей вернуться к нормальной жизни после событий первой части. Действие третьего сезона (2019 год) разворачивается в середине 1985 года.