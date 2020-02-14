Устранить недоделки при реконструкции здания БДТ в Петербурге планируют в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ ожидает, что нарушения, допущенные при реконструкции здания Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова (БДТ) в Санкт-Петербурге в 2010-2014 годы, устранят в 2021 году. На эти цели Минкультуры выделило дополнительное финансирование, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

Руководство театра подавало несколько исков в суд на Северо-Западную дирекцию по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ с требованиями об устранении нарушений, допущенных при реконструкции, и возмещении убытков в связи с отменой спектаклей, вызванной некачественным выполнением работ в здании театра.

"Все работы должны быть завершены в 2021 году. Масштабная реконструкция проводилась в учреждении с 2010 по 2014 годы, в ходе эксплуатации здания были выявлены недостатки в связи с некачественно выполненными работами. В целях устранения нарушений Минкультуры России выделило дополнительное финансирование", - говорится в сообщении.

Министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербурге осмотрела здание БДТ и обсудила ход ремонта с руководством театра. Любимова подчеркнула важность того, чтобы БДТ продолжал свою работу, несмотря на реконструкцию. "В БДТ после реконструкции сложилась достаточно печальная ситуация с подвалом и крышей. Мы с руководством театра обсудили, как в кратчайшие сроки выйти из сложившейся ситуации, при этом оставив возможность коллективу и репетировать, и выступать", - сказала она.

В январе БДТ обратился в городскую прокуратуру в связи с аварийным состоянием временных конструкций на кровле, установленных для ремонта. Работы на крыше театра подрядчик Северо-Западной дирекции Минкультуры РФ должен был выполнить к 25 ноября 2019 года.

В декабре 2019 года суд удовлетворил иск в пользу БДТ по сценическому имуществу на сумму 487 млн рублей. До этого, в апреле 2019 года, по встречному иску БДТ к СЗД об устранении замечаний, препятствующих приемке (помимо сценического имущества), стороны заключили мировое соглашение, по которому дирекция обязалась устранить все замечания и обеспечить допоставку недостающего имущества на объект в срок не позднее апреля 2021 года. Еще в одном деле БДТ и дирекция выступают истцами, а ответчиком является компания "Балтстрой", которая проводила работы.

О театре

Здание на Фонтанке, в котором расположены Основная и Малая сцены БДТ, было построено в 1876-1877 годы. Большой драматический театр открылся 15 февраля 1919 года. В 1964 году ему присвоено звание Академического, в 1970 году открыта Малая сцена, с 1992 года он носит имя Г. А. Товстоногова.