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На выставке Дали в Москве проходит конкурс на лучший костюм в стиле художника

Итоги конкурса подведут 15 февраля
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Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Наталия Крючкова/ТАСС
© Наталия Крючкова/ТАСС
© Наталия Крючкова/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Первый конкурс на лучший костюм в духе Сальвадора Дали и его музы Галы проходит в московском "Манеже" в рамках выставки "Сальвадор Дали. Магическое искусство" в пятницу. Десятки человек придумали интересные костюмы, задействовав часы из бумаги, шляпки из коры, необычные трости, галстуки и усы.

"Я уже несколько лет делаю коллекции, посвященные Дали. Мне прислали информацию о конкурсе, и я подумала: кто, если не я?" - рассказала ТАСС дизайнер Анна Лесникова, которая выбрала для похода на выставку один из нарядов с вышитым крючком портретом Дали.

Гостья выставки Елена Насонова рассказала, что специально для конкурса сделала шляпу из коры и пенопласта. "Костюм готовили спонтанно, за одну ночь. Шляпка сделана из пенопласта и коры, своими руками", - рассказала собеседница агентства. Она пришла в "Манеж" вместе с подругой - та помогала ей делать костюм и тоже пришла в оригинальном образе.

Алиса, которая учится в Московском государственном университете и работает на выставке волонтером, пришла в необычном костюме, украшенном бумажными часами и усами. "Я очень люблю создавать разные штуки. Этот костюм я делала три дня и ночи. Что вдохновило - часы, естественно, разные фотографии Сальвадора Дали. И, конечно, усы", - рассказала она ТАСС.

Пенсионер Александр пришел на выставку со своей "Галой" - Еленой. Он рассказал ТАСС, что всегда одевается необычно. Для похода в "Манеж" мужчина выбрал яркий пиджак, украшенный значками, два необычных галстука и трость. "Меня зовут Александр, но в данном случае я в образе, поэтому называйте меня Сальвадор. А это моя Гала", - представил он супругу. По его словам, один из галстуков он купил в Баден-Бадене.

В пресс-службе организаторов выставки ТАСС сообщили, что итоги первого конкурса подведут 15 февраля около 12:00, результаты появятся в Instagram Музея Фаберже. Победителей ждут призы.

О выставке

Выставка в "Манеже" организована Музеем Фаберже, культурно-историческим фондом "Связь времен" и фондом "Гала-Сальвадор Дали". Ранее на пресс-показе глава столичного департамента культуры Александр Кибовский сообщил, что льготные категории граждан смогут посетить экспозицию бесплатно или со скидкой в 50%. В рамках выставки проходит параллельная программа - лекции, кинопоказы, театральные и музыкальные представления, мастер-классы для взрослых и детей.

В "Манеже" представлены живописные произведения, начиная с юношеских импрессионистических пейзажей 1910-х и заканчивая последними абстрактными холстами 1980-х годов. Организаторы отмечают, что особую значимость имеет зрелое творчество Дали, его сюрреалистический и ядерно-мистический периоды. Они представлены на выставке работами "Невидимый человек" (1929-1932), "Чувство скорости" (1931), "Архитектонический "Анжелюс" Милле" (1933), "Пейзаж с загадочными элементами" (1934), "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941), "Ураново-атомная меланхолическая идиллия" (1945) и другими.

Также в экспозицию вошли "Пейзаж с загадочными элементами" (1934), "Фигура и драпировка на фоне пейзажа" (1935) и "Обычный языческий пейзаж" (1937), в который Дали вписывает голову Зигмунда Фрейда - мыслителя, оказавшего на него влияние. Представлены в "Манеже" стереоскопические работы художника - "Дали со спины, пишущий Галу со спины, увековеченную шестью виртуальными роговицами, временно отраженными в шести настоящих зеркалах".

Живопись на выставке дополняют рисунки 1930-1940-х годов, а также полная серия гравюр, иллюстрирующих "Божественную комедию" Данте, - проект, над которым Дали работал в 1959-1963 годах. Среди рисунков особый интерес представляют оригинальные иллюстрации к книге "50 секретов магического мастерства", которую художник написал в 1948 году и где изложил свое понимание живописи.

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