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В Россию впервые привезут скрипку Моцарта

Ее покажут во время 63-го фестиваля "На родине Петра Ильича Чайковского" в Воткинске

ТАСС, 14 февраля. Скрипку под названием "Коста", принадлежавшую Вольфгангу Амадею Моцарту (1756-1791), впервые привезут в России и продемонстрируют в воткинском музея-усадьбы Чайковского. Об этом в пятницу журналистам сообщила директор музея Татьяна Неганова.

"Хочу анонсировать очень значимое мероприятие, которое пройдет 7 мая этого года в музее-усадьбе Чайковского - это выставка скрипки Моцарта", - сказала Неганова.

Скрипку продемонстрируют во время 63-го фестиваля "На родине Петра Ильича Чайковского", который пройдет с 24 марта по 7 мая. Организатором показа выступает музей Чайковского. В этом году фестиваль посвящен 180-летию со дня рождения Чайковского. Как пояснила ТАСС Неганова, скрипку покажут только в Воткинске.

"Это уникальное событие, поскольку Петр Ильич Чайковский говорил: "Тем, что я посвятил свою жизнь музыке, я обязан Моцарту", - рассказала Неганова.

Исторический инструмент, известный как Коста-скрипка по имени его создателя итальянского мастера Пьетро Антонио далла Коста, был изготовлен в 1764 году и на постоянной основе находится в Доме-музее Моцарта в Зальцбурге. В 2013 году инструмент подарили фонду "Моцартеум" частным коллекционером при условии, что скрипка будет путешествовать по миру. Она уже побывала в Италии, Германии, Швейцарии, Японии, Литве, на Кубе и на Украине.

Концерты фестиваля пройдут на площадках в нескольких городах Удмуртии. В рамках юбилейной программы в Воткинске планируется выступление Большого симфонического оркестра имени Чайковского под руководством Владимира Федосеева.

Теги
РоссияУдмуртия
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