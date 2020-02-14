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В Калининграде открылся XV Фестиваль кино стран Европейского Союза

Режиссеры из 25 стран покажут 40 киноработ

КАЛИНИНГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Фестиваль кино стран Европейского Cоюза открылся в пятницу вечером в Калининграде. В программе двухнедельного, 15-го по счету киномарафона, основной темой которого на этот раз стала любовь, вошли 40 фильмов режиссеров из 25 стран, сообщил ТАСС арт-директор фестиваля Артем Рыжков.

"Сорок киноработ, как уже хорошо известных, так и начинающих европейских режиссеров из 25 стран. Фильмы различных жанров - романтические комедии, драмы, триллеры, анимация, документальное ленты, большинство из которых объединяет тема любви, которая объявлена главной на фестивале. Любви - в самом широком понимании этого слова: любви к человеку, к природе, к стране, к миру", - рассказал он, заметив при этом, что "открытие фестиваля символично совпадало с отмечаемым 14 февраля Днем святого Валентина - Днем всех влюбленных". Об этом зрителям в фойе кинозала напоминает символ фестиваля - дерево в виде сердца, а при входе в кинотеатр - скамья для влюбленным с тем же ярко красным сердечком.

По оценке заместителя главы представительства Европейского Союза Алешки Симкич, "представленные на фестивале фильмы стран ЕС являются яркой демонстрацией разнообразия и многоцветия европейского кинематографа, в том числе и при отражении темы любви, которая не случайно стала основной в этом году". "Ведь любовь - это то, чего людям не хватает, любовь - это то, что важно для всех, что сближает людей", - подчеркнула она на пресс-конференции перед открытием фестиваля.

Зрителей ждет знакомство и с яркими дебютами, и с новыми работами мэтров европейского кино, с картинами, снятыми в последние два года, но которые уже завоевали симпатии зрителей, критиков и отмечены международными и национальными кинопремиями. В их числе - ставшая одним из лидеров международного проката бельгийско-французская трагикомедия "Моя собака Идиот", эпическая драма датчанина Билле Аугуста "Счастливчик Пер", венгерский сюрреалистический мультфильм "Ограбление по Фрейду". Кроме того, в фестивальной афише одна из наиболее ожидаемых премьер 2020 года - драма румынского режиссера Корнелиу Порумбою "Свистуны". Фильм - участник основного конкурса Каннского кинофестиваля 2019 года, вошедший в лонг-лист премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

В программу фестиваля, организованного представительством Евросоюза в России, посольствами, консульствами и институтами культуры стран ЕС при поддержке правительства Калининградской области, включены также творческие встречи и мастер-классы с кинематографистами из Болгарии, Германии, Нидерландов, Хорватии и Эстонии. Так, уже в субботу, 15 февраля, взрослые и дети смогут пообщаться с эстонским режиссером Ану Аун, семейная комедийная драма которого "Рождество Эйи в Лесу призрачной совы" также в программе фестиваля, а в воскресенье, 16 февраля, состоится творческая встреча с авторами болгарского фильма "Доза счасть" режиссером Яной Титовой и продюсером Александром Алексиевым.

Фильмом открытия фестиваля в кинотеатре "Заря", где пройдут основные кинопоказы, стал байопик (фильм-биография) "Гундерманн" немецкого режиссера Андреаса Дрезена. Фильм о любви и музыке, о драме простого человека и поисках прощения, история преследования и становления Герхарда "Гунди" Гундерманна, звезды бардовской песни Восточной Германии, известного своей умной, нередко грустной лирикой на социальные темы. В 2018-2019 годах эта лента стала одной из самых титулованных в Германии: шесть премий "Золотая Лола" от Немецкой киноакадемии, статуэтка Баварского кинофестиваля за лучшую мужскую роль, приз "Лучший национальный фильм" от Гильдии немецких артхаусных кинотеатров, и другие награды на счету ее создателей. В российском прокате, пояснил Рыжков, этот фильм не будет, и единственный показ его в рамках фестиваля в Калининграде - это большая удача для зрителей.

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РоссияКалининградская область
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