В Новой Третьяковке открывается выставка работ, переданных в дар Маратом Гельманом

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Выставка "Дар Марата", где покажут дар коллекционера Марата Гельмана Третьяковской галерее, открывается в Западном крыле Новой Третьяковке на Крымском Валу 15 февраля. В экспозиции представлены работы Олега Кулика, Анатолия Осмоловского и других художников.

"Это не выставка, это презентация того, что я подарил. Каждый художник хотел бы, чтобы его работы были в Третьяковке. Вот я это исполняю", - сказал журналистам на пресс-показе в пятницу Гельман, добавив, что Третьяковская галерея показывает не только культуру прошлого, но и современное искусство.

Куратор выставки Михаил Сурков в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что "эта выставка - не ярмарка тщеславия". "Это свидетельство четкого понимания процесса, который происходит в современном искусстве, и четкое понимание того, что же с ним случилось. Как оно развивалось, как оно должно быть представлено в будущем", - сказал он.

Произведения, переданные Гельманом Третьяковской галерее, показывают основные тенденции развития российского искусства и отражают арт-процессы на постсоветском пространстве в 1990-2000-х годах. На выставке представлены работы Олега Кулика, Анатолия Осмоловского, Авдея Тер-Оганьяна, дуэта Александра Виноградова и Владимира Дубосарского и других художников. Экспозицию можно будет увидеть до 22 марта.

Всего Гельман передал галерее около 50 произведений. Ранее заведующая отделом новейших течений галереи Ирина Горлова рассказала на пресс-конференции в ТАСС, что, конечно, на выставке будут представлены не все работы, переданные коллекционером, этот проект станет своеобразным "дайджестом".

Искусствовед, публицист, политтехнолог и галерист Марат Гельман родился 24 декабря 1960 года в Кишиневе. Галерея Марата Гельмана - одна из первых частных российских галерей, основанная в 1990 году. В ней проходили выставки таких художников как Йозеф Бойс и Энди Уорхол. Удостоен медали Российской академии художеств (2008).