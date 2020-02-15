В Москве стартует Большой арфовый фестиваль

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Музыкально-поэтические спектакли, концерты и мастер-классы войдут в программу Большого арфового фестиваля, который пройдет в Москве с 15 по 21 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе смотра.

"Международный Большой арфовый фестиваль - масштабный фестиваль арфового искусства в России - объединяет в своей разнообразной программе звездных музыкантов мирового уровня, знаменитых актеров театра и кино, художников и юных мастеров музыкального искусства, - рассказали организаторы. - Публику порадуют музыкально- поэтические спектакли, концерты классической музыки в составе ансамбля, оркестра, вокала, хора и мастер-классы выдающихся современных музыкантов, а также зрителей ждет эксклюзивное иммерсивное шоу".

На открытии фестиваля в зале "Танеевский" выступят Александр Болдачев, Станислава Белова, Эвелина Афлятунова и Диана Седова. Вход на мероприятие свободный. Ранее днем приглашенный солист Большого театра Болдачев даст индивидуальный открытый мастер-класс.

Шестнадцатого февраля в ходе иммерсивного шоу в Концертном зале библиотеки им. Тургенева член Российской академии художеств Ася Феоктистова будет писать картину под музыку Камиля Сен-Санса, Антонио Вивальди, Шарля-Мари Видора.

На сцену Центра Павла Слободкина 18 февраля выйдут Московский камерный оркестр Центра Павла Слободкина и лауреаты международных конкурсов. На следующий день в Галерее искусств Зураба Церетели пройдет показ музыкального спектакля "Щелкунчик", художественное слово в котором прочитает народная артистка России Чулпан Хаматова. 20 февраля вместе с Александром Болдачевым и саксофонисткой Вероникой Кожухаровой она представит музыкально-поэтический проект "Орфей". Средства от этих вечеров будут перечислены в благотворительный фонд "Подари жизнь".

Закрытие фестиваля пройдет в Государственном историческом музее. В его Парадных сенях состоится премьера переложения музыкально-поэтической поэмы Stabat Mater к 310-летию со дня рождения композитора Джованни Перголези в исполнении квинтета арф, хора и солистов.